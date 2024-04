Ucraini ed ebrei contro lo slogan pacifista dell'Anpi di Milano

"Cessate il fuoco ovunque". È questo lo slogan scelto dall'Anpi di Milano per la Festa della Liberazione che ha mandato su tutte le furie sia la comunità ucraina sia quella ebraica. Entrambe sembrano intenzionate a non partecipare al corteo del prossimo 25 aprile.

“Se avessimo chiesto ai partigiani o agli alleati il cessate il fuoco durante la seconda guerra mondiale, oggi avremmo un’Italia diversa” , dice all'HuffPost Kateryna Sadilova, membro della comunità ucraina milanese, una delle quattro firmatarie di una nota critica nei confronti dell'Anpi. Lo slogan scelto dall'associazione dei partigiani non piace perché, come spiega Sadilova, mette "sullo stesso piano l’invasore e l’invaso” . In questi giorni i rappresentanti della comunità ucraina hanno espresso il loro dissenso anche nel corso di un incontro con il referente dell’Anpi milanese, Primo Minelli: “Abbiamo proposto varie alternative. Tra queste, ad esempio, - spiega Sadilova - l’aggiunta di una frase in cui si spiegasse che sono i paesi aggressori a dover smettere di bombardare, uccidere, torturare” . L'Anpi, però, sarebbe rimasta ferma sulle sue posizioni ritendendo che lo slogan sia valido per tutti i conflitti del mondo e non si riferisce esclusivamente alla guerra in Ucraina o in Palestina. “Sono stati irremovibili” , riferiscono gli ucraini che nei prossimi giorni vedranno i rappresentanti della comunità ebraica per prendere una decisione congiunta.