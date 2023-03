"Umanità e fermezza". Berlusconi traccia la via per contrastare le immigrazioni illegali

Nel giorno del Consiglio dei ministri a Cutro Silvio Berlusconi è intervenuto con un post su Facebook nel quale ha ribadito la posizione del suo partito, Forza Italia. Il Cavaliere ha sottolineato un concetto fondamentale, ossia che " l'immigrazione è un fenomeno epocale e inevitabile ma come tale deve essere governato e non subìto ". Anche i governi guidati dall'ex premier hanno dovuto affrontare il problema: " Umanità e fermezza sono i due principi che, insieme, hanno contraddistinto l’azione di Forza Italia quando è stata chiamata a governare il nostro Paese e continuano ad esserlo ancora oggi, dopo che, ancora una volta, ci siamo ritrovati - attoniti - a piangere i bambini annegati a Cutro ".

Come evidenzia l'ex presidente del Consiglio, se da un lato è necessario rafforzare e semplificare le vie legali, per governare il fenomeno migratorio è necessario contrastare " con determinazione le vie illegali, o quelle situazioni che dovremo continuare a perseguire fino a quando saremo finalmente capaci di azzerare le partenze e, di conseguenza, i caduti in mare ". Ed è questa la linea che sta perseguendo l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni: " Il decreto predisposto dal governo di centrodestra va nella giusta direzione ". Lo stesso Berlusconi spiega che si tratta di un passo in avanti, che " potrà forse essere risolutivo, ma dimostra, ancora una volta, che un grande Paese democratico come il nostro deve ritrovare la capacità di organizzarsi per fermare la ormai continuativa tratta di esseri umani ".