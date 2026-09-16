Via Palestro, primo ok del Comune a un silos

Attenzione, quasi a fine mandato spunta in Comune un progetto per un nuovo parcheggio interrato in centro. La conferenza dei servizi indetta per valutare se la proposta presentata lo scorso novembre dalla società Alfano Immobiliare per realizzare in via Palestro un silos da 354 posti auto in project financing si è chiusa con esito favorevole. Il progetto prevede posti a rotazione e per residenti, distribuiti su quattro livelli. La palla quindi può passare alla giunta Sala. In quell’area montano le polemiche. In via Marina il Comune sta cancellando decine di posti auto per e stravolgendo viabilità e terreno per ricreare una promenade verde verso i Giardini Montanelli, un «boschetto» dei tigli. Ora l’istruttoria preliminare sulla creazione di un nuovo parcheggio interrato che potrebbe dare ossigeno ai pendolari ha dato esito positivo. Negativa la Direzione Cultura che ha sottolineato come il contesto urbano dal punto di vista monumentale e paesaggistico sia «delicato».