“Vieni fuori che ti faccio un c..o così”. La minaccia del consigliere “dem” alla consigliera di Forza Italia

“Vieni fuori che ti faccio un c..o così”. Questa la frase minacciosa rivolta da un consigliere comunale del PD all’indirizzo della consigliera di Forza Italia Ilaria Boggi. L’episodio, secondo quanto reso noto dalla stessa Boggi, si è verificato a San Giuliano Terme (in provincia di Pisa) nel cuore della “rossa” Toscana, in occasione della scorsa seduta del consiglio comunale. Gli animi si sarebbero riscaldati durante la discussione finchè il consigliere “dem” di maggioranza Angiolo Bernardi, fanno sapere gli esponenti forzisti, ha indirizzato parole minacciose alla consigliera. “Dopo “teste di c....” e “coglio..”, Bernardi mi ha detto: “Vieni fuori che ti faccio un c... così”. Il sindaco era lì. E non è intervenuto – ha scritto sulla propria pagina Facebook la diretta interessata - prima hanno impedito di discutere i nostri atti uscendo dall’aula. Dopo la denuncia pubblica sono rimasti, ma hanno bocciato le proposte. Cecchelli (il sindaco di centrosinistra di San Giuliano Terme, ndr) e la sinistra condannino gli insulti. E già che ci sono, diano risposte ai cittadini”

Il coordinatore regionale di Forza Italia in Toscana, Marco Stella, si è schierato a sostegno della consigliera azzurra. “Minacce rivolte dal consigliere del Pd di San Giuliano Terme, Angiolo Bernardi, in aula alla nostra consigliera Ilaria Boggi - ha dichiarato Stella - sono gravissime e superano di gran lunga il limite di un pur acceso dibattito politico. Qui si mescolano parole offensive a vere e proprie frasi minatorie. Chiediamo al sindaco Cecchelli, ma anche al segretario provinciale e regionale del Pd di intervenire e di richiamare il loro consigliere, invitandolo a chiedere scusa per la vergognosa condotta. Il consigliere Bernardi ha rivolto queste parole alla nostra rappresentante: ‘Vieni fuori che ti faccio un c... così’. Sono parole di una volgarità estrema, minatorie, e aggravate dal fatto di essere state pronunciate da un uomo nei confronti di una donna, per di più in un luogo istituzionale. Mi auguro che da ogni parte politica si levino chiare parole di condanna”.

Ancor più diretto Lorenzo Paladini, coordinatore provinciale di Forza Italia a Pisa, il quale al pari di Boggi ha accusato Bernardi di aver precedentemente insultato il centrodestra. E lo ha invitato a rassegnare le dimissioni. “E’ lo stesso consigliere che nei giorni scorsi aveva definito sui social i consiglieri di centrodestra “teste di c....”. Il confronto politico può essere duro, e a San Giuliano lo è da tempo. Nessuno chiede sconti. Ma un uomo che invita una donna a “uscire fuori”, dentro l’aula che rappresenta un’intera comunità, ha superato un limite che non ha colore politico. Fa vergogna a chi ha pronunciato quelle parole, al ruolo che ricopre e all’istituzione in cui siede – il suo pensiero, manifestando solidarietà a Boggi - al consigliere Bernardi chiedo di trarne le conseguenze e dimettersi. Al sindaco Cecchelli, che era presente, chiedo di intervenire subito e di prendere pubblicamente le distanze. Se il capo della maggioranza non è in grado di garantire il rispetto nell’aula che la sua maggioranza governa, ne tragga le conseguenze”.