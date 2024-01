Il vigile Lepore, le risa dei Soumahoro, il conflitto di Molinari: ecco il podio dei peggiori

Al terzo posto del podio dei peggiori di questa settimana incoroniamo la fallimentare ideologia green, il sindaco dem Matteo Lepore e la strampalata idea di far andare tutti i suoi cittadini a 30 chilometri orari. A Bologna sono già fioccate le primissime multe ad automobilisti che sfrecciavano addirittura a 32 chilometri all'ora. Manco credevano di girare sul circuito di Monza! Se non stanno attenti, di questo passo, rischieranno pure di beccarsi una contravvenzione mentre parcheggiano l'automobile. E poi a sinistra si stupiscono se i cittadini applaudono le incursioni di Fleximan contro gli autovelox. Il punto, però, è che la stretta di Lepore non è nemmeno utile alla causa ecologista. Riducendo la velocità di scorrimento è ovviamente aumentato il traffico. E più traffico significa più smog. Anche sul fronte della sicurezza il limite dei 30 chilometri all'ora non serve a nulla: laddove è già in vigore, gli incidenti non sono affatto diminuiti

Al secondo posto tornano i famigliari del deputato con gli stivali, Aboubakar Soumahoro. Mercoledì scorso si è tenuta la prima udienza del processo che vede imputati la suocera Marie Therese Mukamitsindo, la moglie Liliane Murekatete e Michel Rukundo, fratellastro della donna. A parte lady Soumahoro, gli altri due erano presenti in aula. Presenti e sghignazzanti! Mentre si parlava delle difficoltà dei lavoratori, che hanno denunciato irregolarità nelle cooperative gestite dai Soumahoro, i due sorridevano e si lasciavano andare ad atteggiamenti denigratori. Che brutta immagine! "È la fotografia perfetta della cifra di queste persone" , ha commentato il segretario provinciale della Uiltucs, Gianfranco Cartisano. "Gli stipendi non venivano pagati perché i soldi delle coop venivano utilizzati per le spese personali degli imputati - ha fatto notare - uno scandalo che abbiamo fatto emergere noi con le nostre coraggiose denunce" .