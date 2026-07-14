Zorro ha perso la maschera

Sigfrido Ranucci è l'uomo che ha trasformato l'inchiesta televisiva in una liturgia laica, un tribunale catodico dove il dubbio è già sentenza. Eppure, davanti alle ombre che oggi avvolgono la sua vicenda personale dai rapporti con Valter Lavitola alle curiose incongruenze emerse dopo l'attentato (che condanniamo senza riserve, ci mancherebbe) lo Zorro di Rai3 sembra aver smarrito la maschera. Il paradosso è servito: il depositario del marchio Report, che ha costruito una carriera sbattendo in prima serata atti d'indagine e sospetti ben prima di ogni processo, oggi agita le carte bollate contro i colleghi de La Verità e del Domani. Colpevoli, a suo dire, di aver fatto ciò che lui insegna da anni: scavare nel fango.

Io, che non credo al giornalismo neutro e men che meno alle fiction, sono certo che una puntata di Report su Ranucci non la vedremo mai. Sarebbe troppo bello vedere il «metodo Report» applicato al suo inventore. Eppure basterebbe questo per togliere tutti dall'imbarazzo. Invece di gridare al complotto, Ranucci dovrebbe fare quello che sa fare meglio: un'inchiesta su se stesso. Qualunque verità ne emergesse, sarebbe comunque più giornalistica del suo nervosismo da lesa maestà. In questo mestiere stramaledetto non esistono santi né eroi, ma solo cronisti che ci mettono la faccia.

Vedere il paladino della libertà di stampa che si offende se la stampa fa il suo dovere mi lascia perplesso. Libero di querelare, per carità. Ma chi di telecamera ferisce, di inchiesta non dovrebbe perire, piuttosto sorridere come sa fare lui quando sale sul palco e addita gli altri.