Gli italiani acquistano con il cellulare, anche nei negozi

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli italiani utilizzano sempre di più i pagamenti digitali. In linea con una tendenza globale, che vede una progressiva riduzione del contante, anche nel nostro Paese le transazioni con carta stanno aumentando, assieme alla modalità contactless. Nei primi sei mesi del 2024, in Italia il transato dei pagamenti digitali con carta ha raggiunto i 223 miliardi, con una crescita dell'8,6% sullo stesso periodo dell'anno precedente. A fine anno, questa traiettoria li porterà a raggiungere un valore stimato tra i 465 e i 475 miliardi, con una crescita tra il 7% e il 9% rispetto ai 435 miliardi del 2023. Si tratta di risultati emersi dalla ricerca dell'Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, che ha registrato anche un significativo aumento del numero delle transazioni stesse: 5,2 miliardi (+15,6%).

È diminuito al contempo l'importo dello scontrino medio, pari a 42,80 euro (contro i 45,50 euro della precedente rilevazione): il dato è la riprova di un utilizzo sempre più frequente dei pagamenti con carta, anche per acquisti di importo più contenuto. Si tratta di una tendenza spinta soprattutto dalle carte di debito. Un ulteriore e chiaro segnale sull'utilizzo sempre più frequente dei pagamenti digitali nel nostro Paese arriva dal valore delle transazioni effettuate in modalità contactless, sia tramite carte sia tramite wallet. In questo caso sono stati infatti superati i 130 miliardi di euro di transato e la crescita sui dodici mesi precedenti è stata del 23%. Oggi, in Italia, quasi nove pagamenti con carta su dieci in negozio vengono effettuati in questa modalità. All'interno dei punti vendita, continua ad avanzare anche il mercato dei pagamenti da smartphone e dispositivi elettronici indossabili: nella prima metà del 2024 sono stati 19,9 i miliardi transati in questo modo, con una crescita del 58%.

Come per le carte, anche in questo caso è aumentato il numero di operazioni di pagamento di transazioni, superiore a 760 milioni (+68% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno).

Un forte impulso ai pagamenti digitali è offerto dalla crescente innovazione che caratterizza questo settore grazie all'impiego di Software Pos che offrono strumenti avanzati e una maggiore flessibilità rispetto ai Pos tradizionali. Questi strumenti permettono di accettare pagamenti contactless attraverso il proprio smartphone o tablet: ciò li rende particolarmente adatti per microimprese, professionisti e venditori in mobilità.