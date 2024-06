Laurie Anderson pubblica il concept album "Amelia"

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è un nuovo disco in arrivo per Laurie Anderson. La performance artist americana, ha annunciato il suo primo lavoro di inediti dopo Landfall del 2018. Si intitola Amelia e uscirà il 30 agosto. Al centro dell'album, la storia del tragico ultimo volo di Amelia Earhart, aviatrice statunitense celebre per essere stata la prima donna ad attraversare l'Atlantico in solitaria e scomparsa prima di completare il giro del mondo nel 1937. La Anderson nel disco è affiancata dalla Filharmonie Brno, da Dennis Russell Davies e da un ensemble che comprende Anohni, Rob Moose e Marc Ribot.

«Le parole usate in Amelia sono ispirate ai suoi diari di pilota, ai telegrammi che scrisse al marito e alla mia idea di ciò che una donna che vola intorno al mondo potrebbe pensare» ha spiegato in una nota la Anderson, che lo scorso febbraio ha ricevuto il Premio alla carriera durante la cermonia dei Grammy 2024. Il disco comprende ventidue brani ed è un vero e proprio concept album, una rarità negli ultimi anni dove la musica sembra vivere sempre di più di singoli. Ma un singolo di lanciè che anticiperà l'album c'è. È Road to Mandalay e ci sarà anche una stampa in edizione limitata autografata dalla Anderson è disponibile con i pre-ordini sul Nonesuch Store.

E nel concept è impossibile non vedere un tributo da pioniera a piioniera. Laurie Anderson è una delle più rinomate e audaci innovatrici sul sottile confine che separa la musica da un'arte totale. Il suo lavoro, che comprende musica, arte visiva, poesia, film e fotografia, ha sfidato il pubblico di tutto il mondo per più di quarant'anni. Il Washington Post di lei ha scritto che «non si limita a raccontare storie; tira fuori ogni parola con una sorta di piacere fisico, assaporandone il sapore mentre sonda i misteri quotidiani della vita».

All'inizio dell'anno le è stata conferita la Medaglia Stephen Hawking 2024 per la comunicazione scientifica, insieme a Christopher Nolan e David Attenborough, e l'Unione Astronomica Internazionale ha nominato un pianeta minore in suo onore: Asteroide 270588, Laurieanderson.

Ora riporta in volo un'eroina come la Earhart.