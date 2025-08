Per Gianluca Gotto è sempre l’alba (vista dalla vetta)

La classifica ha assunto la sua forma estiva “stabile”. Molti dei titoli permangono, settimana dopo settimana, dentro la Top ten delle librerie Mondadori Store e si notano soprattutto movimenti interni. Al primo posto si arrampica (la scorsa settimana era secondo) Gianluca Gotto con il suo romanzo Verrà l’alba starai bene (Mondadori).

Non stupisce, ha uno zoccolo di lettori molto forte che amano il suo mondo fatto di viaggi e filosofia zen. Questa volta declinati in forma narrativa. Un esperimento che, a quanto pare, ha funzionato in pieno.

Sale di una posizione anche Red. Colpo di fulmine (Sperling & Kupfer) uno young adult a firma di Stefania S., autrice diventata famosa con la serie Love me love me. A differenza di altri libri del genere sembra che stia trovando una sua dimensione sul lungo periodo, evitando l’effetto super nova (botto in classifica e poi scomparsa). Al terzo posto in risalita anche il vincitore del Premio Strega, Andrea Bajani con L’anniversario (Feltrinelli). In questo caso ci sono delle certezze, di norma gli alisei che soffiano dal Ninfeo di Villa Giulia sospingono lo stregato dell’anno sino a settembre.

Non ci sono motivi per immaginarsi che non succeda anche quest’anno.

Strani disegni (Einaudi) del giapponese Uketsu invece non ha bisogno di Amici della domenica per veleggiare alla grande. È il fenomeno dell’estate ed un fenomeno editoriale a livello mondiale. Perde questa settimana qualche posizione, ma la sua corsa è indubbiamente di quelle a lunga durata.

Come, piaccia o non piaccia, è di lunga durata la corsa del romanzo di Roberto Saviano L’amore mio non muore (Einaudi), che scivola in settima posizione ma continua a rimanere in top ten.

A sopravanzarlo piazzandosi in sesta posizione e tornando in top ten è un super long seller, un libro che stravende addirittura dall’estate scorsa. Parliamo di Come l’arancio amaro (Bompiani) di Milena Palminteri. Un esordio letterario tardivo ma davvero riuscito, che ormai ha portato a casa centinaia di migliaia di copie.