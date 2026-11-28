Se Adolf Hitler fosse morto in un incidente automobilistico il 13 marzo 1930, come rischiò effettivamente di accadere, ci sarebbero state la Seconda guerra mondiale e la Shoah? Secondo alcuni storici no; secondo altri, le dure condizioni della Germania del tempo avrebbero comunque favorito una tragedia analoga. È da interrogativi come questo che prende le mosse Jared Diamond nel suo nuovo saggio Profitti, profeti, allenatori e re (Einaudi, pagg. 284, euro 23), dedicato a una delle questioni più controverse della storiografia: sono i grandi uomini a fare la storia oppure è la storia a produrre i grandi uomini?

Thomas Carlyle attribuiva alle personalità eccezionali un ruolo decisivo nel cammino dell’umanità (Oliver Cromwell, Federico II, Napoleone). Lev Tolstoj, al contrario, considerava i protagonisti della storia in balia di forze più grandi di loro. Friedrich Engels sosteneva che, se Napoleone non fosse esistito, qualcun altro ne avrebbe preso il posto.

Diamond, autore del celebre Armi, acciaio e malattie, premio Pulitzer nel 1998, adotta una terza posizione: talvolta i singoli individui fanno la differenza, altre volte no. Per esempio, Shakespeare ha fatto la differenza. Mark Zuckerberg solo in parte: dei prototipi di social network erano stati concepiti anche prima di Facebook. Anche Gesù non sarebbe bastato da solo: senza Paolo di Tarso, il cristianesimo difficilmente avrebbe conosciuto una diffusione così vasta.

La vera domanda allora diventa un’altra: in quali circostanze un individuo può modificare il corso degli eventi e in quali, invece, risulta intercambiabile?

Le conseguenze sono enormi. Se i governanti incidono poco sulla realtà, quanto conta votare per un candidato anziché per un altro? Se i risultati delle aziende dipendono soprattutto dal contesto, perché attribuire compensi astronomici ai top manager? E perché spendere milioni per sostituire gli allenatori di calcio, se il loro contributo ai risultati è modesto?

Per rispondere Diamond attraversa mondi assai diversi (e a nostro giudizio incomparabili): dalla politica all’economia, dallo sport alla religione. Racconta le vicende di Seretse Khama, primo presidente del Botswana, e dell’ambientalista Rachel Carson; esamina l’influenza di grandi imprenditori (Musk, Bezos, Gates, Jobs, Resnick), leader politici (Churchill, Roosevelt, De Gaulle, Mao Zedong), fondatori di religioni (Gesù, Maometto) e allenatori sportivi (John Wooden, Alex Ferguson).

La sua indagine si fonda su due metodi. Il primo è quello biografico: verificare se altri avrebbero potuto ottenere risultati simili. Diamond lo chiama anche «test dell’Amleto»: senza Shakespeare, qualcun altro avrebbe scritto un’opera paragonabile all’Amleto? La risposta è no. Ma stabilire se un altro uomo politico avrebbe governato come Churchill o un altro imprenditore avrebbe creato un’azienda come Amazon è assai più complicato.

Il secondo metodo è quello degli «esperimenti naturali», che permettono di confrontare situazioni simili per capire quanto incida il cambiamento di un singolo fattore: per esempio, osservando gli effetti della morte improvvisa di un capo di Stato o della sostituzione di un allenatore. Ma anche qui, le troppe variabili in gioco rendono difficile stabilire quanto i risultati siano attendibili e soprattutto generalizzabili ad altri contesti.

Diamond è un affabulatore nato. Il problema è che l’accumulo di queste storie non fa progredire gran che la ricerca. Prendiamo Seretse Khama. Diamond conclude che fu un leader efficace nel Botswana del 1966, ma che forse non lo sarebbe stato se fosse nato vent’anni dopo oppure in Somalia. Sembra però non rendersi conto che, cambiando luogo, genitori e contesto, non avremmo affatto lo stesso individuo in circostanze differenti. E anche immaginando di trasferire in Somalia un individuo dotato delle sue stesse qualità, l’esperimento mentale rimarrebbe così astratto da non consentire alcuna conclusione verificabile.

Insomma, dopo aver accumulato biografie, confronti e analisi statistiche, quali criteri generali riesce davvero a individuare Diamond?

Qualcosa, naturalmente, c’è. L’influenza di un leader dipende dalle sue qualità, dalle circostanze, dal momento storico e soprattutto dal margine di azione di cui dispone. Un dittatore può incidere più di un presidente democratico, l’amministratore delegato di un’azienda informatica ha più discrezionalità di quello di una società di servizi pubblici. D’accordo, ma quanto ci dice che non sapessimo già?

E poi il banco di prova dovrebbe essere la capacità di utilizzare quei criteri per fare previsioni sul futuro. Diamond cita studi secondo i quali, mediamente, le squadre che cambiano allenatore dopo una serie di sconfitte non migliorano più di quelle che decidono di conservarlo. Ma se il presidente di una squadra in crisi gli domandasse se conviene esonerare il proprio allenatore, quale risposta otterrebbe?

Naturalmente nessun metodo scientifico può garantire previsioni infallibili. Una previsione statistica, tuttavia, è tanto più utile quanto maggiore è la sua affidabilità e quanto più riesce a rendere le decisioni migliori rispetto a quelle che avremmo preso senza disporre di quei dati. Per esempio, prevedere correttamente il 90 per cento dei casi sarebbe un ottimo risultato; riuscirci nel 60 per cento, magari quando il semplice buon senso consentirebbe di fare altrettanto, sarebbe ben altra cosa.

La sua ricerca rimane prevalentemente retrospettiva: spiega ciò che è accaduto, senza offrire risposte precise alle grandi questioni dalle quali aveva preso le mosse.

Dopo quasi trecento pagine, mobilitando storia, economia, politica, statistica e scienze sociali, egli arriva a risultati in larga misura accessibili al buon senso. Troppo poco rispetto alle promesse iniziali.