Ci sono uomini che si trovano nel posto sbagliato e uomini che, peggio, guardano nella direzione giusta. Leonard Bell è uno di questi. Trentotto anni, export manager a Londra, madre abruzzese e padre scozzese, un Toscano sempre tra le dita, due gatti che si chiamano Artù e Ginevra e una seconda edizione delle Ultime lettere di Jacopo Ortis custodita come una reliquia. Suona in una band, i Dandy, e sogna concerti d’estate sul litorale pescarese. Uno che cerca cose autentiche. La sera del 28 febbraio 1986 a Stoccolma fa dieci gradi sotto zero e lui si ripara in un androne per accendere il sigaro. Quando esce, a mezzo metro, gli passa accanto di corsa l’uomo che ha appena sparato a Olof Palme.

Lo vede. Il neon giallo di una vetrina gli illumina la faccia: occhi chiari dietro gli occhiali, naso aquilino, pelle da nordico. È un fermo immagine che non se ne andrà più. Il problema è che pochi giorni dopo la polizia diffonde un identikit che è un’altra persona: capelli neri, carnagione scura. E l’unico arrestato, Christer Pettersson, sbandato e tossico, di quella faccia non ha niente.

Comincia così Tenebre su Stoccolma di Daniele Astolfi (Carabba), un romanzo che prende il delitto politico più misterioso dell’Europa del dopoguerra e ci costruisce sopra un thriller da guerra fredda. Il punto di vista è quello del testimone che nessuno vuole ascoltare. Lo interrogano tre volte, lo ringraziano, lo rispediscono a Londra. Non è un sospettato. È peggio: è un dettaglio che non torna.

Intorno a lui si muove una piccola compagnia di giusti e di furbi. C’è Astrid Viveca Eldh, cronista d’inchiesta del Sanningen, che in svedese vuol dire verità, e che il direttore rimprovera perché fa «troppo la detective e poco la giornalista». C’è il commissario Stefan Almhov, occhi onesti, che insiste sulla pista delle cellule neonaziste, si scontra con i superiori e si ritrova spedito a sessanta chilometri da casa. C’è il procuratore capo Arne Svensson, maestro nel parlare tanto senza dire nulla, il funzionario perfetto. E ci sono i servizi di sicurezza, che sembrano fatti apposta per perdere le tracce. Almhov, sfinito, chiede la pensione anticipata e poco dopo lo travolge un’auto che non rallenta neppure. «Un banale incidente stradale», si ripete Leonard come un automa. È il momento in cui l’export manager smette di essere un turista e diventa, suo malgrado, un investigatore.

Poi c’è Nicole. Marsiglia, luglio, un ristorante sul porto. Occhi color smeraldo che sfumano nell’azzurro, viennese di origini morave, critica d’arte, colta, bellissima. Si siede al tavolo accanto e urta la sedia di Leonard. Parlano di Proust, intingono madeleine nel tè. Lui pensa alla fortuna, poi al proprio charme. Il lettore, che ha letto le Carré, pensa ad altro. Ed è qui che il romanzo trova la sua corda più vera. Leonard è un uomo che si fida perché ha bisogno di fidarsi, e i mondi che gli si stringono intorno, Mossad, Cia, vecchi generali sovietici, il delirio di un Quarto Reich partorito in un palazzotto di Heidelberg, si nutrono esattamente di questo: della fiducia dei singoli.

Astolfi mescola fatti e invenzione e non lo nasconde. C’è Chernobyl, c’è Gorbaciov in tv, c’è Maradona che ammutolisce i pub inglesi. La scrittura non cerca l’effetto, procede piana, quasi da cronaca, e la storia corre per capitoli brevi, datati come le pagine di un diario di viaggio: Londra, Vienna, Praga, Istanbul, New York, Elsinore, perfino Pescara. È un romanzo generoso, a tratti affollato, che vuole tenere dentro tutte le piste, curda, sovietica, americana, nera, perché proprio l’eccesso di piste è stato il destino vero del caso Palme. Tutta questa confusione, dice a un certo punto un vecchio dirigente dei servizi, «dà la misura esatta del livello di investigazione a cui si è giunti. Un livello voluto?».

La realtà, del resto, ha fatto peggio della fantasia. Pettersson fu condannato e poi assolto. Nel 2020 la procura svedese ha chiuso il caso indicando come probabile assassino un uomo morto da vent’anni, Stig Engström, «l’uomo della Skandia», che quella sera era lì e si presentò come testimone. Trentaquattro anni per arrivare a un nome che non si può più processare. Il Leviatano non sempre uccide. A volte si limita a non guardare.

Non vi dico come finisce. Vi dico solo che è di nuovo il 28 febbraio, un anno esatto dopo, e c’è un ponte a Gamla Stan che un tempo chiamavano «trappola per topi». Leonard ha bevuto troppi Manhattan, ha in tasca i biglietti per Londra, pensa ai gatti che lo aspettano e declama Petrarca: chiare, fresche e dolci acque. Il testimone che vide la faccia giusta crede di essere finalmente uscito dalla storia. È il pensiero più ingenuo di tutti. Perché la verità, in certe città, non è qualcosa che si cerca. È qualcosa da cui bisogna salvarsi.