Torna Ray Carney, negoziante di successo e ricettatore, nell’ultimo capitolo della trilogia di Harlem del due volte Pulitzer Colson Whitehead, Freddo come una macchina (Mondadori, traduzione di Silvia Pareschi, pagg. 417, euro 23). Dopo Il ritmo di Harlem (2021) e Manifesto criminale (2023), l’epopea di Ray e dei malavitosi comprimari si conclude. In questo capitolo della saga lo seguiamo in tre momenti. Nel 1981, dopo il rifiuto di un prestito bancario alla moglie Elizabeth, affronta un ultimo colpo. Nel 1983, con il socio Pepper, si muove nell’East Village dei club e dell’arte. Nel 1986 prova a salvare il figlio del cugino Freddie, morto vent’anni prima. Whitehead - che aprirà BookCity a Milano il 23 novembre alle 20 al Teatro Dal Verme in dialogo con Francesco Costa, insieme a Marco Balzano, Giovanna Zucconi e al sindaco Sala - cresciuto a Manhattan e laureato a Harvard, ha pubblicato dieci romanzi dal 1999, anno de L’intuizionista, ma con la trilogia tratteggia in modo preciso e brillante non solo la criminalità del secondo ’900 ad Harlem, ma una città capace di risorgere dopo ogni attacco.

Come si sente al termine di questa avventura?

«Ci sono voluti otto anni per finire la Trilogia, il tempo più lungo mai dedicato a qualsiasi progetto. Non avevo idea di quello che sarebbe successo quando ho cominciato a scrivere, ma dopo il primo libro avevo già tutta la storia in testa: sapevo che fine avrebbe fatto il protagonista e ora sono felice. Felice che i lettori possano vedere la parabola di Ray Carney e che le decisioni sulla trama che ho preso in passato possano essere apprezzate».

New York è protagonista?

«Molte persone spesso leggono un romanzo come il mio e dicono: Ah, la città è un personaggio, un concetto che in passato trovavo trito e ritrito. Con questi tre romanzi invece ho capito che la città non solo è un personaggio, ma qualcosa su cui ho voluto scavare tanto, per portarla alla luce. Per trent’anni seguiamo Ray Carney, ma anche New York: anni 60, ottimismo, corsa allo spazio; anni 70, crack finanziario che incombe e criminalità alle stelle; anni 80, ritorno della prosperità, nuova energia ed edifici, tantissimi soldi. Noi lettori sappiamo che, dopo il 1986, quando si conclude la storia, succederà ben altro: Aids, crisi, 9/11. La storia di Ray finisce, quella di New York va avanti».

Ray è scisso tra crimine e normalità. Che cosa ci dice questo della visione del male di Colson Whitehead?

«Nei primi due romanzi Ray è combattuto e vuole allontanarsi dalla malavita, ma poi dice: Non ho altra scelta, questo devo fare. In questo terzo, è quasi soddisfatto, i figli sono via di casa e a questo punto, da uomo di mezza età, si chiede: E adesso? Che faccio? Cosa viene dopo? Chi sono? Chi voglio diventare?. E non è l’unico personaggio a farsi queste domande, che non finiscono con Ray. Che ne penso del male? Mi chiedo: il male di questi delinquenti di strada come si rapporta al male rappresentato da quelli che promuovono la corruzione in ambito edilizio, nel primo romanzo, e, nel secondo, bruciano intere zone della città per farle poi sviluppare, o, nel terzo, rubano una maschera africana per la propria collezione? Come si configura l’essere cattivo del criminale da strada rispetto a un Donald Trump o Elon Musk della situazione?».

Paul Auster con la «Trilogia di New York», Don DeLillo, Pynchon: l’hanno ispirata?

«Pynchon e DeLillo hanno avuto influenza su di me perché erano bravi a parlare dei sistemi, politico, tecnologico, mantenendo una connotazione umana, che è quello che a me interessa. Purtroppo la trilogia di New York era presa e mi sono dovuto accontentare di Harlem. In ogni caso, i miei riferimenti, quando penso al crimine, più che letterari sono legati ai film: degli anni Cinquanta, come Rififi, Giungla d’asfalto o Rapina a mano armata di Kubrick. Ci sono film ad alta tecnologia alla Ocean’s Eleven, ma io sono più per il low tech, dove c’è un gruppetto di sfigati che cerca di portare a casa il colpo».

Negli anni Ottanta lei era già un ragazzino. Troveremo ricordi personali?

«Sono nato a novembre 1969, quindi per il primo volume e per il secondo, ho dovuto fare ricerca. Man mano che mi avvicinavo al mio periodo, però, mi esaltavo: potevo metterci qualcosa di mio. Nella sezione del 1983, dove il ladro Pepper complice di Ray va a downtown New York, c’è molto della mia gioventù: il Village, i negozi di dischi, i Velvet Underground che li sentivi la sera prima a poi dicevi Li compro e non lo compro? e poi i cineclub, che le mie sorelle più grandi mi hanno fatto conoscere, dove ho visto Gioventù bruciata per la prima volta».