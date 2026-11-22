In Raccontami tutto di Elizabeth Strout, le protagoniste delle sue due «saghe», Olive Kitteridge e Lucy Barton, si incontravano per la prima volta e instauravano un rapporto di confidenza e intimità inaspettata, e il titolo/slogan era un inno a quelle chiacchiere fra amiche in cui ciò che conta è innanzitutto l’ascolto, quell’orecchio disponibile da cui scaturiscono l’apertura del cuore e la fiducia del rivelarsi a sé e all’altro... Nel nuovo romanzo invece l’autrice Premio Pulitzer, nata a Portland nel Maine, vissuta a lungo a New York e ritornata nel suo New England, insomma un curriculum perfetto da wasp, si sposta lungo la costa del Massachusetts e ci fa conoscere un nuovo personaggio, Artie Dam, insegnante di storia alle superiori, un uomo buono e amatissimo dai suoi studenti, entusiasta e non sempre sveglissimo. Cresciuto in una famiglia della classe operaia, Artie è sposato con Evie, erede di una famiglia della vecchia aristocrazia locale, abita con lei in una casa da rivista a pelo d’acqua e ha un figlio ormai adulto, Rob, a cui vuole molto bene ma che ultimamente è sorprendentemente distante.

In un’America alle soglie delle presidenziali del 2024, in cui Trump incombe senza essere mai nominato, Artie Dam patisce una crisi che va oltre la mezza età e sembra travolgere la sua esistenza apparentemente serena, al punto che medita di togliersi la vita. Il fatto è che l’«Arci-Prof», come lo chiamano con affetto a scuola, ha iniziato a porsi domande scomode sul libero arbitrio e su una certa tendenza umana alla menzogna: «Ma perché la gente non dice mai niente di vero?» si chiede a una festa a casa dei vicini, e rivolge la questione anche alla moglie prima di andare a dormire, ma lei lo tratta come uno scocciatore al telefono.

Ecco, a differenza di Raccontami tutto, nel nuovo romanzo di Elizabeth Strout ci sono in ballo Le cose che non diciamo (Einaudi), che potenzialmente costituirebbero un’enciclopedia, ma qui tutto è ridotto all’osso, le parole, le descrizioni, i dialoghi, così che ogni frase possa spiccare come una sorta di piccola rivelazione quotidiana: l’idraulico cornuto, la studentessa goffa e innamorata del prof, lo studente sbruffone, l’amica Flossie esagerata e ubriacona, l’uomo che salva Artie quando lui cade nelle acque gelide della baia e che diventa l’unica persona a cui riesca a confessare i propri segreti, le conversazioni con il figlio Rob («Sono un semplice ammasso di inconsapevolezza. E Rob disse: Lo siamo tutti, papà. Lo siamo tutti»). Sul rapporto con Rob, ingegnere dalla vita sentimentale turbolenta, non possiamo dire troppo, se non che evolve in maniera meravigliosa. Quanto alle Cose che non diciamo, Artie perde l’innocenza e scopre che, quando a un certo punto le diciamo, possiamo finire strappati via dal nostro mondo. «Dire qualcosa di vero significa dire cose che nessuno vuole sentire. E se anche vogliono, poi non gli importa come dovrebbe. Oppure non capiscono. Essere vivi era un’esperienza privata. Ora l’aveva capito». Però c’è la letteratura accanto a noi, per raccontarla.