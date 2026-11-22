Camillo Langone è senza dubbio uno dei più raffinati prosatori italiani. Con la tragedia di definirsi conservatore, ma di essere un rivoluzionario (non se la prenda). In Il vero conservatore. Manuale teorico-pratico, pubblicato da Liberilibri, cerca di spiegarci cosa valga la pena conservare. Langone risponde con le cose che ama e di cui avverte la fragilità: una biblioteca, una liturgia, un paesaggio, il modo in cui si cucina in un certo paese. Queste cose che ci sembravano destinate a durare ormai svaniscono sempre più spesso come neve al sole nell’indifferenza generalizzata.

«Conservatore non è il contrario di progressista, è il contrario di dissipatore», scrive nel capitolo d’apertura. La distinzione riguarda il modo in cui ciascuno dispone di ciò che ha ricevuto. Il dissipatore presume che ogni cosa sia sostituibile. Il conservatore conosce la facilità con cui si può perdere qualcosa e la fatica che costa trasmetterlo. Langone cita Nick Cave, che si dice conservatore nelle piccole cose proprio perché conosce la natura della perdita. Si comincia a conservare perché si ama qualcosa e si vorrebbe che continuasse a esistere anche quando noi saremo morti. In questo senso, suggerisce Langone, siamo tutti conservatori di qualcosa, e ciascuno risponde in prima persona di ciò che ha scelto di custodire.

Quando passa agli esempi, il libro va contro molto di ciò che i benpensanti considerano ormai acquisito e lo fa con una prosa che passa dal lirico alla più sovversiva ironia. Langone ammira la caccia e si dice troppo pigro per praticarla. La difende come un’arte che richiede di conoscere gli animali e i luoghi in cui vivono. Chiama in causa la Genesi e Czesaw Miosz, poi racconta di aver mangiato un istrice in salmì. Riguardo alle manie green contemporanee è tranchant e chiarissimo: «Un conservatore non può simpatizzare per l’ambientalismo, ideologia onnipervasiva, intrinsecamente illiberale, ma certo può essere un conservazionista e desiderare la tutela di panorami e campagne».

Il libro va letto per il gusto assoluto di Langone nella scrittura, per l’originalità delle sue riflessioni, con cui si sorride e si riflette, ma soprattutto perché mostra bene come la libertà individuale non possa in alcun modo essere difesa senza una relazione profonda con tutto ciò che siamo stati. Senza conservare e tramandare ciò che di buono c’è stato, si perde anche la dimensione più propria di chi siamo. «Il conservatore vuole conservare la dignità, la libertà, il senso della realtà. Innanzitutto sé stesso ma anche qualcosa di più grande di sé stesso: la propria cultura. Potrei anche dire identità ma preferisco cultura che è termine meno militante».