Una serata con d’Annunzio. Visita notturna al Vittoriale

«Notturnali» è un termine poetico che evoca in sé molto di ciò che contiene: il Vittoriale, la casa museo di Gabriele d’Annunzio, e la visione notturna, possibile ancora una volta, l’ultima di quest’estate, domani, venerdì 21 agosto. Richiama l’opera «Notturno» che d’Annunzio scrisse a Venezia nel 1916 quando era temporaneamente cieco, immobile, subito dopo la ferita all’occhio destro, ma anche ciò che accade quando si visita la sua dimora oltre il consueto orario d’apertura.

Il presidente Giordano Bruno Guerri racconta: «D’Annunzio viveva soprattutto di notte. E di notte il Vittoriale rivela tutto il suo fascino, specialmente da quando abbiamo provveduto all’illuminazione notturna dei viali e adesso anche del Mausoleo che è uno splendore anche fantasmagorico di luci. E quindi la visita al Vittoriale la sera è imperdibile».

Tutti coloro che scelgono il Notturnale sono accolti alle 20.45 davanti ai Portali del Vittoriale per un aperitivo rinforzato. Sono poi accompagnati per una visita al Mas 96 (il motoscafo anti sommergibile utilizzato dal Comandante durante la celebre Beffa di Buccari del 1918) e al Parco, da dove possono ammirare dall’alto Mausoleo e Nave Puglia, e infine passano alla Prioria (ovvero la casa vera e propria di Gabriele d’Annunzio, fulcro del Vittoriale) e al Museo d’Annunzio Eroe (con la sua raccolta di cimeli, reliquie di guerra, documenti e testimonianze). Una visita che unisce il fascino della storia alla possibilità di goderne con le luci della sera, che non sono solo quelle del lago di Garda.

Il percorso notturno è rischiarato grazie al progetto di illuminazione esterna, opera di illuminotecnica artistica realizzata con A2A. La novità di quest’anno è proprio la possibilità di godere della vista del Mausoleo, recentemente restaurato e illuminato. Il nuovo impianto è stato realizzato con sistemi a Led a basso impatto termico, per mantenere la suggestione della luce soffusa tanto amata da d’Annunzio.