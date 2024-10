Promesse matrimoniali da rinnovare con se stessi

Foto di Pixabay

Ascolta ora 00:00 00:00

Cara Valeria, qualche giorno fa ho letto che Britney Spears si è sposata con se stessa. In una cerimonia solitaria. La notizia mi ha molto colpito. Anche io sono sola, praticamente da sempre, ho sposato la solitudine. E il matrimonio è anche andato bene per molto tempo. Ora inizia a pesarmi. Sarà che dopo i 50 anni si tira la riga e si comincia a fare il bilancio su tante cose, sarà che mi sono stufata di me stessa. Ma, davvero, non mi basto più. Eppure non sono mai riuscita a condividere lunghi periodi a fianco di un uomo, come se avessi addosso un repellente. Non ti chiedo se troverà mai l'anima gemella, a questo punto mi sembra chiaro. Ma mi domando come rinnovare il rapporto con la mia unica partner: io.

Annalisa



Cara Annalisa, Britney Spears è una pop star, ha avuto tre mariti, due figli, è scappata da una clinica riabilitativa di Antigua per andare da un parrucchiere di Los Angeles dal quale avrebbe voluto farsi rasare a zero. E siamo certi, purtroppo per la Spears, che la cantante quarantaduenne ci riserverà ancora molte sorprese. Questo per dire che l’impegno che lei, Annalisa, ha preso con se stessa mi sembra decisamente più serio. E più dolente. Non ho idea del perché gli uomini si siano comportati come se lei abbia sempre avuto addosso un repellente, ma non è importante che lo sappia io. Mi sembrerebbe più interessante che invece lo scoprisse lei. Un uomo che si allontana è una probabilità, due uomini che si allontanano sono una sfortuna, tre iniziano ad essere un sintomo. Ma più o meno consciamente lei questo lo sa benissimo.

La compagnia che siamo chiamati a fare a noi stessi è la più intransigente e complicata, e in fin dei conti in questo è stata abile a lungo, se ne prenda il merito. Ma forse, il fatto che, arrivata a cinquant’anni lei inizi a “tirare delle righe”, significa che più che essere stanca di sé, le manca altro. Ed è ancora in tempo a prenderselo.