Quando i fratelli tengono sotto "ostaggio emotivo"

Ho letto le parole amare di Angelica e mi è venuto il magone. La religione del profitto è quella è quella con più fedeli! Mi costa fatica parlarne ma vorrei sfogarmi. Tre anni fa è venuta a mancare la mia adorata mamma. Ho anche un fratello di tre anni più grande di me, sposato, separato, con due figli e con un carattere decisamente freddo e anaffettivo. Oltre alla casa in cui vivo (dove vivevo con la mia mamma) avevamo anche una casetta al mare. Anziché tenere come eredi le due proprietà al 50% mio fratello ha preteso (malconsigliato) la titolarità unica della casa al mare sebbene né lui né i suoi figli abbiano mai amato andarci. Io sono legata a quella casa al mare dove ho passato le vacanze con i miei genitori per gli ultimi 45 anni. Ho chiesto e ottenuto di poter trascorrere l’estate in quella casa. E pertanto – giustamente! – gravano sulle mie spalle tutte le spese vive (luce, gas, acqua, giardino, Tasi, Imu). Mi chiedo quindi perché abbia voluto dividere le proprietà. Non solo... ogni tanto torna alla carica perché vorrebbe ristrutturarla con delle spese ingenti (i miei nipoti vogliono fare le cose in grande) e pretendono nonostante lui sia ormai l’unico proprietario che io partecipi per la maggior spesa visto che sono io che la usa... Purtroppo non posso però permettermi quelle somme! Mi perdoni l’amaro sfogo!

Alice



Cara Alice, mi sembra che l’unico a dover chiedere perdono dovrebbe essere suo fratello. Che la tiene evidentemente sotto ostaggio emotivo per il semplice fatto che è lei ad essere tanto affezionata a quella casa. Non mi è chiaro come abbiate deciso di intestare a lui l’intera proprietà e mi risulta ancora meno chiaro come abbiate stabilito che sia lei a pagare di fatto tutte le spese. Che non sono solo quelle vive dal momento che è sul suo groppone anche quell’insopportabile ingiustizia dell’Imu. Suo fratello (a mio avviso con poca signorilità, visto che l’ha spodestata dalla sua adorata casa) potrebbe al massimo chiederle di provvedere alle utenze per il periodo in cui, d’estate, è lei a risiedere lì. Ma mi risulta davvero incomprensibile che sia lei a sobbarcarsi l’onere di Imu e Tasi per tacere dei lavori di ristrutturazione stabiliti dai suoi nipoti.

Che fine ha fatto l’altra proprietà dei suoi genitori? Non c’era margine per trattare su quella in cambio dell’abitazione al mare col suo «adorabile» fratello? Mi dispiace tanto che le sia capitato in sorte un parente così poco accogliente. Ma tocca che inizi a difendersi.