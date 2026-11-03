Wittgenstein e la grande Vienna delle meraviglie

Torna un «classico» saggio sulla cultura artistica e intellettuale della Mitteleuropa, uno studio che narra la storia di quelle correnti di pensiero e di creatività artistica, che dominarono la scena dell’Europa Centrale. Quella straordinaria pluralità culturale ebbe il suo centro a Vienna dall’inizio del secolo scorso almeno fino alla disintegrazione dell’Impero e alla dispersione delle sue tracce. Un movimento intellettuale e artistico che, irradiato dalla capitale dell’Impero, fu attivo da Praga con Kafka e Rilke - a Trieste con Svevo e Saba, come testimoniano i saggi esemplari di Claudio Magris. Altri laboratori, miseri e splendidi, di letteratura e di intellettualità furono i ghetti, da Cracovia a Czernowitz. Tutto distrutto dalla brutalità nazista che provocò innumerevoli morti, nonché l’immensa diaspora, che fece decollare le università americane e stroncò l’egemonia culturale della Mitteleuropa.

Tutto questo e tanto altro - è raccontato da Allan Janik e Stephen Toulmin in La Grande Vienna. La formazione intellettuale di Ludwig Wittgenstein, apparso nel 1973 e riproposto ora a cura di Silvana Borutti per inaugurare la nuova collana «austriaca» di Meltemi. La tesi, ancora valida, è che la complessa filosofia del linguaggio di Wittgenstein si spiega non solo con la collaborazione con Russell e Moore negli anni di Cambridge dal 1929, ma soprattutto con la cultura viennese, quella per intenderci - di Freud con la nascita della psicoanalisi, di Mahler e Schönberg per il radicale rinnovamento della musica, di Hofmannsthal e Schnitzler per la letteratura il mitico Jung-Wien -, di Alfred Loos e Otto Wagner per architettura, di Klimt, Schiele e Kokoschka per la pittura. L’eminenza grigia di tutti questa coralità creativa era Karl Kraus, con le sue opere torrenziali: i fascicoli rossi della sua rivista personale Die Fackel (dal 1911 fino al 1936 scritta tutta da solo), il dramma monumentale Gli ultimi giorni dell’umanità sulla tragedia immane della guerra, nonché le migliaia di conferenze seguite da un pubblico devoto, tra cui Elias Canetti, il discepolo più fedele. Nella deflagrazione, prodotta dal magistero di Kraus, puntato contro i media (si pensi alla sua sorprendente attualità!), si radicano opere letterarie come il gigantesco, eroico frammento L’uomo senza qualità di Robert Musil, I sonnambuli di Hermann Broch, gli inquietanti Demoni dell’omonimo romanzo di Heimito von Doderer, fino al tardo e allo stesso tempo conclusivo saggio poetico Massa e potere di Canetti, che rende giustizia all’intera epoca. Tutti questi fermenti intellettuali rivelano il tema sotterraneamente unitario della ricerca, intensamente disseminata, dell’identità perduta. Quella svanita con la dissoluzione del positivismo e dello storicismo. Era, questa insicurezza identitaria, il contagio pandemico che si diffuse inarrestabile in tutta l’Europa Centrale, partendo da Vienna per diffondersi e imporsi a Monaco e a Berlino.