Oroscopo settimana dal 20 al 26 dicembre 2021

Ariete

Un oroscopo di Natale di alti e bassi, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La sfera amorosa non si rivela particolarmente romantica per i partner, anche se non mancheranno dei momenti di intensa passione. Durante le feste, meglio ignorare le provocazioni di parenti fastidiosi.

Toro

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli che attendono il Toro per Natale. La vita di coppia si rivela abbastanza romantica, con i partner pronti a importanti promesse reciproche. In ambito familiare, invece, si potranno trascorrere dei momenti di piacevole compagnia.

Gemelli

Settimana di alti e bassi, quella voluta dalle stelle per le feste dei Gemelli. L'ambito amoroso non si rivela particolarmente appassionante, forse perché i partner saranno distratti dalle mille incombenze per il Natale. Attenzione però ai possibili scontri durante cene e cenoni con i parenti.

Cancro

Un oroscopo un po' rallentato, quello voluto dagli astri per le festività del Cancro. La vita di coppia non sarà particolarmente accesa né romantica, anche perché vi è propria predisposizione al dialogo. In famiglia, sarete forse portati a crear scompiglio fra i partenti, per mai superate gelosie.

Leone

Sette giorni natalizi mediamente tranquilli, quelli offerti dalle stelle ai nati nel segno del Leone. La vita amorosa non regala un intenso romanticismo, ma durante le feste si potrà sperimentare con la passione. Attenzione però ai rapporti con i parenti durante il cenone, meglio ignorare battute e frecciatine.

Vergine

Settimana molto tranquilla, quella voluta dagli astri per il Natale della Vergine. La sfera amorosa offre una media intesa con il partner e, soprattutto, l'assenza di particolari scontri. Durante il cenone, invece, il segno riuscirà a portare armonia e gioia ai commensali.

Bilancia

Un oroscopo delle feste all'insegna delle novità, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia offre una media intesa fra i partner, ma potrebbe mancare quel pizzico di passione in più. In famiglia, invece, meglio non dare troppo peso alle critiche dei parenti.

Scorpione

Sette giorni molto grintosi, quelli voluti dai pianeti per il Natale dello Scorpione. L'ambito amoroso regalerà sia momenti di intenso romanticismo che di più famelica passione, per una grande armonia sotto l'albero. Pochi intoppi anche durante il cenone, da trascorrere con gli amici.

Sagittario

Settimana di Natale all'insegna della grinta, quella offerta dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. La sfera relazionale sarà dominata dalla passione, con i partner pronti a realizzare delle fantasie davvero inedite. In ambito familiare, invece, è meglio evitare di sollevare discussioni per questioni banali.

Capricorno

Un oroscopo natalizio molto ricco, quello regalato dai pianeti ai nati nel segno del Capricorno. L'ambito amoroso regalerà un'ottima intesa romantica con il partner, per delle feste particolarmente piacevoli. Anche in famiglia vi saranno pochi scontri, poiché sarà il desiderio di stare con le persone più care a guidare i nati nel segno.

Acquario

Sette giorni un po' rallentati, quelli in arrivo per le feste dell'Acquario. La vita di coppia non offre particolari momenti romantici, mentre più avvantaggiati saranno i single in cerca di facili conquiste. Attenzione però alla comunicazione con i parenti, soprattutto durante il cenone.

Pesci

Settimana mediamente tranquilla, quella offerta dalle stelle per il Natale dei Pesci. La sfera amorosa regala momenti di piacevole romanticismo, tuttavia la passione potrebbe risultare abbastanza carente. In famiglia, nel frattempo, spazio a momenti di rigenerante divertimento.