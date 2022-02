Oroscopo settimana dal 21 al 27 febbraio 2022

Ariete

Un oroscopo di alti e bassi, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia potrà approfittare di una grande capacità di comunicazione fra i partner, tuttavia la passione potrebbe risultare meno intensa rispetto al solito. In ufficio, invece, nuovi progetti appaiono all'orizzonte.

Toro

Sette giorni interessanti, quelli previsti dai pianeti per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa offre un medio romanticismo e una buona passione fra i partner, ma bisogna prestare attenzione ai battibecchi. Sul fronte lavorativo, invece, in arrivo piccole gratificazioni economiche.

Gemelli

Settimana rilassata, quella in arrivo per i nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso non si rivela particolarmente romantico, ma gli innamorati potranno comunque approfittare di improvvisi momenti di passione. In ufficio, nel frattempo, è meglio stringere nuove e durature alleanze.

Cancro

Un oroscopo ancora un po' confuso, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La sfera amorosa non si caratterizzerà per un'incredibile passione, né per uno spiccato romanticismo. Più interessante l'esperienza lavorativa, dove ci si potrà lanciare su nuovi progetti.

Leone

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli offerti dagli astri per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia porta qualche piccolo problema comunicativo fra i partner, che potrà però essere superato con dei momenti più romantici. In ambito professionale, nel mentre, si potranno puntare nuovi progetti.

Vergine

Settimana promettente, quella offerta dai pianeti per i nati nel segno della Vergine. La vita amorosa si caratterizza per un più che buono romanticismo, che permetterà ai partner di pensare in grande al loro rapporto. Qualche intoppo invece in ufficio, dove bisognerà evitare atteggiamenti aggressivi verso colleghi e superiori.

Bilancia

Un oroscopo altalenante, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa non è eccessivamente grintosa o romantica, ma i partner sapranno rimediare puntando sul dialogo. In ambito lavorativo, invece, sono in arrivo delle piccole gratificazioni economiche.

Scorpione

Sette giorni promettenti, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno dello Scorpione. L'ambito amoroso è grintoso e malizioso, anche per i single in cerca di facili divertimenti. Sul fronte professionale, nel mentre, è necessario prestare maggiore attenzione alle spese.

Sagittario

Settimana abbastanza tranquilla, quella promessa dalle stelle ai nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia non regala momenti eccessivamente romantici, ma i partner potranno approfittare di buone doti comunicative. In ufficio, nel frattempo, ci si potrà lanciare su compiti più creativi.

Capricorno

Un oroscopo sempre energico, quello in arrivo per i nati nel segno del Capricorno. La vita amorosa regala una grande malizia, che si tradurrà anche con la sperimentazione di nuove e inedite fantasie. In ambito professionale, invece, bisognerà evitare di dimostrarsi troppo aggressivi con colleghi e superiori.

Acquario

Sette giorni rigeneranti, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia non promette grande malizia o romanticismo, tuttavia i partner potranno risolvere alcuni battibecchi recenti. In ufficio, nel frattempo, spazio a una grande creatività.

Pesci

Settimana molto interessante, quella in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia risulta romantica e passionale, due elementi che gratificheranno soprattutto le relazioni da tempo durature. Sul fronte professionale, invece, arrivano importanti gratificazioni economiche.