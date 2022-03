Oroscopo settimana dal 21 al 27 marzo 2022

Ariete

Una settimana decisamente energica, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia offre un romanticismo inedito, ma non mancheranno nemmeno momenti di improvvisa passione. Qualche attenzione in più in ufficio, dove bisognerà evitare di dimostrarsi troppo aggressivi.

Toro

Sette giorni abbastanza tranquilli, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quelli in arrivo per i nati nel segno del Toro. La vita amorosa non offre una grande intesa fra i partner, anche se non mancheranno dei momenti fugaci di romanticismo. In ambito professionale, invece, meglio recuperare qualche compito rimasto in sospeso.

Gemelli

Settimana avvincente, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa offre delle importanti novità, con la possibilità di superare qualche battibecco recente. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, spazio a nuovi progetti.

Cancro

Un oroscopo un po' rallentato, quello offerto dagli astri ai nati nel segno del Cancro. La vita di coppia appare un po' rallentata, poiché ai partner saranno richiesto di migliorare il loro dialogo reciproco. In ufficio, nel frattempo, meglio evitare gli scontri con colleghi e superiori.

Leone

Sette giorni di alti e bassi, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno del Leone. La sfera amorosa non offre un enorme romanticismo, anche se non mancheranno momenti di improvvisa malizia. In ambito professionale, invece, si intravedono delle importanti novità.

Vergine

Settimana un po' rallentata, quella offerta dalle stelle per i nati nel segno della Vergine. In ambito amoroso c'è qualche distrazione, forse un carente ascolto per le necessità del partner. Sul fronte lavorativo, nel mentre, è tempo di risolvere qualche questione rimasta in sospeso.

Bilancia

Un oroscopo promettente, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia regala un buon romanticismo e, fatto non da poco, anche il desiderio di vivere dei momenti piccanti. In ufficio, nel frattempo, grande spazio alla creatività.

Scorpione

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno dello Scorpione. La sfera amorosa non offre una grande intesa fra i partner, anche se non mancheranno momenti di piccante malizia. In ambito professionale, invece, meglio non avanzare troppe pretese a colleghi e superiori.

Sagittario

Settimana rilassata, quella promessa dagli astri ai nati nel segno del Sagittario. La vita amorosa sembra procedere a gonfie vele, con buone dosi di romanticismo e anche la voglia per i single di ritornare alla conquista. In ufficio, nel frattempo, potrebbero arrivare nuovi progetti.

Capricorno

Un oroscopo di alti e bassi, quello in arrivo per i nati nel segno del Capricorno. Qualche piccola incomprensione potrebbe caratterizzare la vita di coppia, tuttavia tutto si risolverà rapidamente. In ambito professionale, nel mentre, meglio dedicarsi a compiti di routine.

Acquario

Settimana frizzante, quella promessa dalle stelle ai nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia promette una buona intimità fra i partner, con un grande desiderio di sperimentazione. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, potrebbero giungere gratificazioni economiche.

Pesci

Sette giorni interessanti, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno dei Pesci. La vita amorosa non appare eccessivamente romantica, ma non mancheranno di certo i momenti di passione. In ufficio, nel mentre, spazio a grandi investimenti, nonché a nuovi progetti.