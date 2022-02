Oroscopo settimana dal 7 al 13 febbraio 2022

Ariete

Un oroscopo all'insegna della comunicazione, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia non appare eccessivamente romantica, tuttavia non mancheranno dei momenti di ricca intimità. In ufficio, invece, è tempo di programmare un futuro successo.

Toro

Sette giorni senza grandi intoppi, quelli previsti dai pianeti per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa garantisce un buon romanticismo tra i partner, che potrebbe sfociare addirittura in momenti decisamente passionali. In ambito professionale, invece, serve cautela nell'amministrare il denaro.

Gemelli

Settimana di alti e bassi, quella voluta dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso non offre un eccessivo romanticismo, ma non mancheranno momenti di improvvisa malizia. Sul fronte lavorativo, è ancora utile lasciare spazio alla propria creatività.

Cancro

Un oroscopo ancora complesso, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La sfera amorosa richiede una maggiore attenzione, soprattutto per migliorare la comunicazione con il partner. In ufficio, nel frattempo, bon bisogna dimostrarsi troppo aggressivi nei confronti di colleghi e superiori.

Leone

Settimana mediamente stabile, quella offerta dai pianeti ai nati nel segno del Leone. La sfera di coppia non offre grande romanticismo, tuttavia non mancheranno momenti di simpatica passione. In ambito lavorativo, invece, è meglio non dimostrarsi troppo critici sul lavoro altrui.

Vergine

Sette giorni abbastanza tranquilli, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia regalerà momenti di soddisfacente malizia, accompagnati anche da un buon romanticismo. Sul fronte professionale, invece, serve una gestione più oculata del proprio calendario.

Bilancia

Un oroscopo tutto sommato stabile, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa potrebbe apparire un po' rafferma, soprattutto sul versante più fisico del rapporto. Al contempo, la vita professionale regala maggiori soddisfazioni, anche economiche.

Scorpione

Settimana ritmata, quella offerta dalle stelle per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia continua ad assicurare grande grinta, che si manifesterà soprattutto nell'intimità più fisica del rapporto. In ambito professionale, nel mentre, potrebbero concretizzarsi nuovi progetti.

Sagittario

Sette giorni non troppo entusiasmanti, ma privi di grandi problemi, quelli in arrivo per i nati nel segno del Sagittario. La vita amorosa non offre un'incredibile passione, né un romanticismo esagerato. È però buona la comunicazione. In ufficio, nel frattempo, spazio alla creatività.

Capricorno

Sette giorni ancora molto grintosi, quelli offerti dai pianeti ai nati nel segno del Capricorno. L'ambito amoroso continua a caratterizzarsi per un buon romanticismo, ma non mancheranno momenti di intensa passione. Attenzione però ai rapporti professionali, poiché l'aggressività potrebbe dominare le discussioni.

Acquario

Settimana abbastanza serena, quella offerta dagli astri ai nati nel segno dell'Acquario. La vita sentimentale non appare particolarmente romantica, ma i single potranno di certo lanciarsi in nuove conoscenze. Sul fronte professionale, bisogna maggiormente curare i rapporti con colleghi e superiori.

Pesci

Un oroscopo soddisfacente, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. L'ambito amoroso si caratterizza per un buon romanticismo, così anche per un rinovato desiderio di malizia. La sfera professionale è invece coronata dall'arrivo di maggiori gratificazioni economiche.