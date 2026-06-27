Calzedonia sceglie Hailey Bieber per l'estate 2026

Per l'estate 2026 Calzedonia punta su un volto capace di incarnare, più di ogni altro, il nuovo immaginario della moda contemporanea. Il brand italiano, tra i protagonisti assoluti del beachwear internazionale, annuncia infatti la collaborazione con Hailey Bieber, scelta come nuova Global Digital Brand Ambassador. Un sodalizio che appare naturale e strategico allo stesso tempo: da una parte un marchio che ha costruito il proprio successo sull'equilibrio tra qualità, ricerca stilistica e accessibilità, dall'altra una delle personalità più influenti del panorama fashion globale, capace di trasformare ogni apparizione in una tendenza.

Imprenditrice, modella e icona di stile seguita da milioni di persone in tutto il mondo, Hailey Bieber rappresenta un punto di riferimento per una generazione che ricerca eleganza senza ostentazione e lusso senza eccessi. Il suo stile, definito da molti come la quintessenza dell'effortless chic, è costruito su linee pulite, palette delicate e un minimalismo sofisticato che riesce a risultare immediatamente riconoscibile. Sono gli stessi codici estetici che Calzedonia sceglie di valorizzare per la stagione estiva 2026.

La campagna racconta un'estate luminosa e contemporanea, nella quale la femminilità si esprime attraverso dettagli essenziali e silhouette studiate per esaltare il corpo con naturalezza. Negli scatti, Hailey interpreta alcuni dei modelli destinati a diventare protagonisti della nuova collezione, confermando il ritorno di un beachwear raffinato, ispirato a suggestioni rétro ma perfettamente attuale.

Tra i capi di punta spicca il bikini triangolo Bicolor Piping con slip coordinato nella tonalità Yellow Meringue, una nuance morbida e luminosa. Accanto a questo modello emerge il Sequin Net, composto da triangolo e brasiliana impreziositi da paillettes nella delicata sfumatura Buttercream White. Particolare attenzione è riservata anche al Minimal Fit, uno dei modelli iconici di Calzedonia, che per il 2026 si rinnova nella nuova tonalità Rosa Candy. Il colore, già indicato dagli osservatori del settore come una delle sfumature più forti della prossima stagione, si candida a diventare uno dei bestseller della collezione. Delicato ma deciso, romantico senza risultare lezioso, il Rosa Candy sintetizza la nuova direzione estetica del marchio. L'incontro tra la visione di Calzedonia e l'estetica California cool di Hailey Bieber dà vita a immagini dal forte impatto visivo, dove il glamour estivo viene reinterpretato attraverso un linguaggio contemporaneo e immediato.

La sensualità non è più costruita sull'eccesso, ma sulla misura: linee essenziali, colori sofisticati e una vestibilità che rimane uno degli elementi distintivi del brand. La scelta della modella americana è anche il segnale di una strategia più ampia con cui Calzedonia intende consolidare ulteriormente la propria presenza internazionale e rafforzare il dialogo con le nuove generazioni.