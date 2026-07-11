Femminile e autentica. Alessandra Amoroso nuova ambassador degli occhiali Yalea

Autentica, capace di restare fedele a se stessa, affrontando ogni fase della propria vita con sensibilità e naturalezza. Alessandra Amoroso ha sempre seguito la musica come una bussola emotiva e personale, trasformandola nel filo conduttore di un percorso costruito con passione e determinazione. Per tutto questo, la cantante interpreta perfettamente la visione Yalea: una femminilità intensa e contemporanea, capace di evolversi senza perdere mai il contatto con la propria essenza. Yalea, brand del gruppo De Rigo, annuncia la collaborazione con Alessandra Amoroso come nuova Digital Ambassador. Un incontro naturale, nato dall'affinità tra due universi che parlano alle donne con delicatezza e forza, celebrandone la bellezza che nasce dalla consapevolezza di sé e dalla libertà di esprimersi. Da sempre Yalea porta avanti un percorso fatto di storie che si intrecciano. Gli occhiali diventano così dettagli che illuminano il volto senza mai nasconderlo, accompagnando ogni donna con naturale eleganza. Ogni collezione nasce come un omaggio a figure femminili che, con coraggio e visione, hanno saputo lasciare un segno.

Un racconto che vive anche attraverso iniziative dal profondo valore umano, come il sostegno del brand a Medici Senza Frontiere con "Mothers Beyond Borders", il progetto dedicato all'ospedale materno - infantile di Khost, in Afghanistan, e "BEYOND THE GLASS CEILING Where vision meets empowerment", la campagna internazionale che celebra donne straordinarie capaci di infrangere il soffitto di cristallo nei rispettivi ambiti professionali e trasformare la propria determinazione in ispirazione per il futuro.