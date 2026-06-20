Per lui camicie a righe sfumatura caramella per vivere a colori

I Ferraristi possono essere miliardari anche in Euro oppure tanto spiantati da non arrivare a fine mese, ma di fatto sono tutti uguali: convinti di aver solo globuli rossi nel sangue, tifosi sfegatati del cavallino in Formula 1, innamorati persi di quello stile tanto italiano quanto unico al mondo. Rocco Iannone, direttore creativo di Ferrari Style dalla fine del 2019, riesce a tradurre il Ferrarismo in un guardaroba per lui e per lei semplicemente perfetto. La collezione Cruise presentata ieri a Milano nella Settimana della Moda Uomo, in forma statica è piena di spunti come il monogram del cavallino a rilievo su seta che sembra un motivo pied de poule, la pelle stampata e laserata fino a diventare identica al denim e il velluto a coste o corduroy che in realtà è pelle scamosciata. Il tutto con un sapiente gioco tra tailoring e sportswear tipico del mondo Ferrari. Ecco quindi la classica giacca sartoriale con le maniche da bomber e una serie di strepitose borse tra cui quella che in mano sembra un piccolo cuscino.

La collezione arriverà nei negozi a novembre, in concomitanza con l'apertura del nuovo store di New York. Fuori dal coro e anche per questo divino Nine To Six, un progetto colto e garbato nato per rispondere alla domanda: di cosa parliamo quando parliamo di qualità. Si tratta di una serie di capi unisex e multistagione fatti per essere venduti a giugno e consegnati a settembre. Dietro c'è una bella partnership tra tre attori di lungo corso del made in Italy: Massimo Montreforte che con il brand veramonteforte sta reinterpretando il linguaggio sartoriale contemporaneo attraverso un'idea di qualità consapevole, sofisticata e non convenzionale. Poi c'è Reda, storico marchio di tessuti biellesi che ha saputo coniugare tradizione e innovazione fino a creare MORPHO, il primo progetto tessile in cui il know how laniero di Biella incontra l'approccio sperimentale di un'azienda di Prato come Dinamo.

Infine c'è Camera Buyer Italia che sostiene e valorizza il nostro patrimonio manifatturiero minacciato su più fronti. L'intervento di Sabato De Sarno come amico e fonte d'ispirazione dell'iniziativa chiude il cerchio su un'idea di moda e di mondo più colta, gentile, leggera e al tempo stesso consistente. Il suo modello battezzato Pretino come quello creato dalle Sorelle Fontana negli anni '50 è ripensato come una scheggia di eternità e i suoi amati pullover a collo alto sono anche fatti con un tessuto a navetta che sembra maglia o viceversa. Da Harmont & Blaine l'head of design Tiziano Foglia parte dall'idea di vivere a colori per cui le camicie candy stripes (cioè con le righe nei colori delle caramelle) sono fatte in uno speciale popeline talmente fine da esaltare tutte le tinte. Da qui si passa alla maglieria color cipolla di Tropea abbinata con impeccabili completi di lino con innumerevoli varianti di spigato o microquadro nei toni della terra bagnata dal mare. Imperdibili i jeans in denim Herringbone, cioè a spina di pesce con una costruzione sartoriale mai vista prima.

Da Santoni è tutto straordinario: la scarpa fatta con un unico disco di pelle montato a mano sulla forma, il progetto One o One per cui compri il classico mocassino con le nappine che però puoi cambiare e personalizzare all'infinito con una spesa tutto sommato contenuta: 120 euro per un set esclusivo di nappe e decorazioni. Quanto alle sneaker qui pesano meno di 300 grammi. Come mettere le ali ai piedi.