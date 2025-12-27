Lusso, cibo e privacy. Gli alberghi "da re" rifugio di star e potenti

Dai fasti della nobiltà europea agli incontri segreti tra leader mondiali, dagli attori di Hollywood alle popstar internazionali: gli hotel più esclusivi del mondo sono anche palcoscenici di storia, diplomazia e mondanità. Ogni suite, ogni salone, ogni terrazza racconta aneddoti affascinanti, incontri memorabili e ospiti d'eccezione che hanno contribuito a costruire il mito di queste straordinarie dimore d'accoglienza. A dominare la Città Eterna dal verde di Monte Mario, il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel è una leggenda del jet-set internazionale. Le sue suite sontuose hanno ospitato star del calibro di Fred Astaire, Marcello Mastroianni, John Travolta e Julia Roberts. Sicurezza impeccabile, magnifica vista e una delle più prestigiose collezioni private d'arte d'Europa, che include Giovanni Battista Tiepolo, Andy Warhol e Robert Indiana. Inoltre, il Rome Cavalieri è famoso per il suo ristorante La Pergola, tre stelle Michelin, guidato dallo chef Heinz Beck. Sulla spiaggia di Grand Baie, a Mauritius, c'è il paradiso terrestre Royal Palm Beachcomber Luxury: una delle mete predilette della nobiltà e delle celebrità mondiali in cerca di relax discreto. Qui hanno soggiornato teste coronate come la Regina Elisabetta II d'Inghilterra, il principe Harry, la pluripremiata attrice Gwyneth Paltrow e la pop star Kylie Minogue. Il resort è famoso per il suo servizio "a tre mani", con ogni ospite assistito contemporaneamente da tre membri del personale, e per i suoi ristoranti gourmet che offrono una cucina d'autore firmata da chef rinomati. Sempre a Mauritius, il Maradiva Villas Resort & Spa è spesso scelto da celebrità come Matthew McConaughey, Anne Hathaway e Ben Affleck, amanti delle sue ville private, della spiaggia incontaminata e della straordinaria privacy. Matthew McConaughey è stato ospite qui nel 2017. Ci è rimasto mentre girava il film Serenity, insieme ad Anne Hathaway, e hanno partecipato a una cerimonia di piantumazione di alberi nei giardini del resort. Qui ogni villa dispone di piscina privata, servizio maggiordomo 24h e trattamenti benessere ispirati all'ayurveda.

Non solo lusso a Krun, in Baviera, ma anche storia contemporanea a Schloss Elmau, resort alpino di straordinaria eleganza. Il castello ha fatto da cornice a momenti cruciali della diplomazia mondiale: qui si è tenuto un famoso summit tra il presidente Barack Obama, la cancelliera Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron. Il G7 al Schloss Elmau del 2015 fu memorabile non solo per le decisioni politiche, ma anche per le immagini iconiche di Barack Obama e Angela Merkel seduti in una rilassata conversazione nei giardini del castello, con le maestose Alpi sullo sfondo. La struttura ospita eventi culturali di altissimo livello, come i concerti di Lang Lang, il celebre pianista cinese, e festival di letteratura che richiamano premi Nobel e autori internazionali. A Montreux, in Svizzera, punto di riferimento per il wellness di lusso è la Clinique La Prairie, famosa per la sua assoluta discrezione. Tra i suoi ospiti più celebri: il Duca e la Duchessa di Windsor (Edoardo e Wallis Simpson), Marlene Dietrich, Greta Garbo, Cary Grant e Marilyn Monroe, solo per citarne alcuni. Un'icona senza tempo che continua ad attrarre personalità di spicco in cerca di rigenerazione. Anche Winston Churchill trascorse periodi alla Clinique La Prairie per rigenerarsi. Tra una terapia e l'altra, amava intrattenersi a fumare i suoi celebri sigari e discorrere di politica con altri ospiti internazionali. La clinica è famosa per aver sviluppato il "Programma Revitalisation", un trattamento pionieristico anti-età basato su cellule fresche, ancora oggi scelto da magnati, artisti e leader mondiali per i suoi risultati straordinari.

Immerso tra le montagne svizzere, c'è il Gstaad Palace, regno delle stelle. Tra i frequentatori storici spiccano Louis Armstrong, Liz Taylor, Marc Chagall, Roger Moore, David Niven, Madonna, la famiglia principesca di Monaco, Roman Polanski, Johnny Hallyday e persino Michael Jackson. La sua atmosfera calda ed esclusiva, che fa sentire gli ospiti come "a casa", è il segreto della sua fama eterna. Ospita anche il "GreenGo Club", una discoteca vintage anni '70 famosa per le sue serate glamour frequentate da star internazionali, e l'annuale Gstaad Palace Snow Golf Cup, uno dei tornei più esclusivi di golf sulla neve.

Situato nel cuore di Marylebone, il Landmark Hotel London, è sinonimo di stile vittoriano e comfort moderno. Tra i suoi fan, star come Keira Knightley, Jack Black, Mel Gibson, Angelina Jolie e Brad Pitt, oltre alla celebre squadra del Manchester United, che qui trova un rifugio di lusso durante le trasferte londinesi. Keira Knightley, icona di eleganza britannica, è nota per il suo amore per il tradizionale "afternoon tea" servito al Landmark London. Durante le riprese di un film, pare che si deliziasse ogni giorno con una pausa rigorosamente alle 16.00 nel Winter Garden dell'hotel, circondata da scones e porcellane finissime. Il Landmark, con la sua spettacolare atrium di otto piani sormontata da una cupola di vetro, è spesso usato anche come set cinematografico: è stato location di celebri pellicole come The Constant Gardener e Mary Poppins Returns, aggiungendo ulteriore fascino alla sua fama.

Affacciato sulle acque cristalline del Lago di Bellagio, il Grand Hotel Villa Serbelloni è uno dei più antichi e prestigiosi hotel di lusso d'Europa, con una storia che affonda le radici nella metà del XIX secolo. Celebrità, reali e capi di stato hanno trovato qui il loro rifugio segreto: tra i frequentatori storici Winston Churchill, John F. Kennedy, Clark Gable, Robert De Niro, George Clooney, Al Pacino. Winston Churchill vi soggiornò più volte.

e, più recentemente, star di Hollywood come George Clooney. Il Grand Hotel è anche celebre per i suoi sontuosi interni decorati con marmi, affreschi e lampadari di Murano, e per il ristorante gourmet Mistral, dove lo chef Ettore Bocchia è pioniere della cucina molecolare.