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Dal Titanic ai gioielli della Cardinale, la storia va all'asta

Potrebbero essere venduti i 100 reperti del transatlantico Già battuti i preziosi dell'attrice

Dal Titanic ai gioielli della Cardinale, la storia va all'asta
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Due aste con quel sottile, unico fascino che le lega da una parte all'altra dell'Oceano. Quello di possedere un pezzo di storia o frammenti di una leggenda. Dal Titanic e i suoi oggetti inabissati ai gioielli appartenuti a Claudia Cardinale, volto simbolo del cinema europeo. A Parigi da Christies sono stati messi all'asta una ventina di pezzi tra anelli, orologi e parure complete dell'attrice scomparsa a 87 anni lo scorso 23 settembre.

In America invece la società R.M.S. Titanic Inc., che detiene i diritti esclusivi di recupero e vendita dei cimeli storici del transatlantico affondato nel 1912 ha manifestato l'intenzione di venderne un centinaio. I reperti fanno parte di una vasta collezione recuperata nel 1987, due anni dopo la scoperta ufficiale del relitto e a 75 anni dalla tragedia che costò la vita a oltre 1.500 persone. Secondo quanto riportato dal "Washington Post" sulla base dei documenti recentemente desecretati, la vendita dovrà essere approvata dalla National Oceanic and Atmospheric Administration. E già in passato diverse autorità governative degli Stati Uniti e della Francia avevano espresso forti riserve sui tentativi periodici della società di vendere manufatti provenienti dal relitto, considerato da molti un sito memoriale oltre che archeologico. In America la battaglia è aperta su un elenco invece ancora misterioso. A parte qualche rivelazione, come il Cherubino in bronzo che dominava la grande scalinata del Titanic. È considerato uno dei pezzi più preziosi della collezione: secondo la stessa R.M.S. Titanic rappresenta il lusso e l'eleganza della nave oltre ad essere l'unico esemplare recuperato dal relitto. Ma ci sono anche la vetrata della sala fumatori di prima classe, i gioielli, una collana di pepite d'oro, un pendente a forma di cuore oltre a stoviglie originali dutilizzate nella prima, seconda e terza classe, borse da viaggio. Mentre si attende di capire se sia giusto o meno che tutto ciò finisca nelle mani di collezionisti, sono appena stati aggiudicati i gioielli della Cardinale. Un anello con un rubino da 30 carati, uno smeraldo coin montatura Trombino, uno zaffiro stellato, una parure completa stimata tra i 15mila e i 25mila euro, spille a forma di rosa, un portacipria in oro e orologi che non parlano solo di lei ma costituiscono un archivio della sua immagine pubblica e privata.

Bvlgari, Buccellati, Van Cleef & Arpels, svelano il suo lusso quotidiano. Il più prezioso tra i preziosi è l'orologio "Serpenti" firmato Bvlgari degli anni Sessanta, valore stimato tra i 150mila e i 250 mila euro. Tutte storie da collezione.

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