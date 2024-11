I "Big" aumentano e potranno duettare

Ascolta ora 00:00 00:00

«Mica faccio un intervento a cuore aperto, faccio tv». Con questo (saggio) spirito Carlo Conti ieri ha parlato a lungo del Sanremo prossimo venturo in scena dall'11 al 15 febbraio. Poi però, intervistato da Marta Cagnola di Radio 24 di fianco al sempre più autorevole Claudio Fasulo, vicedirettore direzione Intrattenimento Prime Time Rai, ha precisato sorridendo che «non dormo la notte perché magari nella mia mente sento un ritornello di una canzone messa da parte e forse, penso, ho sbagliato a eliminarla».

In sostanza le principali novità sono che aumenta il numero delle canzoni in gara, non più 24 ma forse 26 o, più probabilmente, 28. E poi nella serata delle cover gli artisti in gara potranno fare un duetto tra loro e quindi presentare una sola canzone. Una scelta innovativa ma non vincolante (ci si può esibire anche con artisti non in gara) che ha anche l'obiettivo di ridurre i tempi dello show. In ogni caso, la «serata delle cover» non influirà sul vincitore finale perché, come ha precisato Conti, «è importante far capire al pubblico e alla giuria di votare sulla canzone e non sull'exploit delle cover». Per lui sarà il quarto Festival dopo quelli condotti dal 2015 al 2017. «Ma chi me l'ha fatto fare?» ha scherzato ieri prima di spegnere sul nascere le polemiche su ascolti e confronti con Amadeus: «Non ho paura. Se il confronto è con lo share non mi interessa.

Poi quest'anno si parte da zero, i modi di calcolare lo share cambiano da gennaio, quindi non si potrà scrivere questo batte quello, sono cose superate. Per il Festival è importante fare un bel prodotto e regalare belle canzoni: poi un punto in più o meno di share fa parte del colore televisivo e alla mia veneranda età l'ho superato». E meno male.