I 5 migliori trolley da bambini

Viaggiare con i bimbi al seguito può essere molto faticoso, soprattutto quando sono ancora piccoli ma desiderosi di conquistare un po’ di autonomia. Proprio per andare incontro a questa richiesta senza rinunciare alla sicurezza in viaggio, è possibile acquistare un comodo trolley perfetto per trasportare indumenti, giochi, libri e piccoli oggetti di poco peso.

Molti dei trolley da bambini in commercio, inoltre, sono realizzati ad hoc in modo da rispettare le misure richieste dalla maggior parte delle compagnie aeree per quanto riguarda il bagaglio a mano.

Una soluzione economica, pratica e divertente per migliorare l'esperienza di viaggio per tutta la famiglia e fare felici i più piccoli, soprattutto se si sceglie un prodotto dedicato ai personaggi più amati. I trolley, inoltre, si rivelano molto utili anche in altre occasioni, ad esempio per trascorrere un pomeriggio dai nonni oppure per prepararsi a un pigiama party fuori casa in piacevole compagnia.

Marvel Spiderman Black Trolley

Il pratico Black Trolley della Marvel dedicato a Spiderman ha dimensioni perfette per il bagaglio a mano (37 x 55 x 20 cm). È presente la chiusura a combinazione numerica, mentre le quattro doppie ruote multidirezionali consentono spostamenti comodi e garantiscono un funzionamento scorrevole e senza sforzo. Scopri il prodotto su Amazon.

Costway set trolley e zaino per bambini

Il set Costway è composto da trolley e zaino, un binomio da viaggio perfetto. Realizzato con materiali ecologici ABS e PC, leggeri e resistenti, il trolley è dotato di ruote girevoli a 360 gradi. Scopri il prodotto su Amazon.

Valigia trolley Fergé per bambini

La valigia trolley Fergé è utile come bagaglio a mano dotato di pratiche ruote molto robuste. Il design è divertente e adatto ai bambini dai 3 agli 8 anni. Con i suoi 36 x 55 x 23 cm, è compagno da viaggio perfetto per i bambini. Scopri il prodotto su Amazon.

Trolley da bambino Perletti

Il trolley da bambino Perletti è una valigia perfetta come bagaglio a mano, dotata di lucchetto a combinazione e manico in alluminio. Misura 49 x 34 x 21 cm e vanta una struttura realizzata in ABS: un materiale rigido, ultraleggero e con elevata resistenza ai graffi e agli urti. Scopri il prodotto su Amazon.

Samsonite Dream Rider valigia per bambini

Simpatica e dedicata a Tiger Toby, la valigia Samsonite Dream Rider misura 51 x 22 x 37 cm. Leggera e resistente, è adatta ai bambini dai 3 agli 8 anni. Scopri il prodotto su Amazon.