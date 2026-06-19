La M5 fa un altro passo verso Monza. Firmati gli atti per dare il via agli appalti

La Giunta regionale lombarda ha approvato lo schema aggiornato di convenzione tra Ministero delle Infrastruture e dei Trasporti, Regione e Comune di Milano che regola il finanziamento statale e regionale. Contemporaneamente la Giunta comunale di Milano ha approvato l'assegnazione della spesa di 588.993.626 euro a seguito di revisione dei finanziamenti da parte dello Stato.

Lo comunica la Regione, che aggiunge : "Grazie a questa convenzione, la Città di Milano potrà bandire la gara di appalto per la realizzazione di un'infrastruttura strategica per il trasporto pubblico integrato. L'investimento complessivo è di circa 1,9 miliardi di euro, di cui 1,5 miliardi di euro di risorse statali e 293 milioni di euro di risorse regionali, e i restanti a carico dei comuni di Milano, Monza, Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni".

Il provvedimento segue la firma del decreto di finanziamento dell'opera da parte dei due Ministeri dello scorso 5 giugno, e costituisce una tappa importante per consentire il proseguo dell'iter verso la realizzazione dell'opera. Il presidente della Regione Lombardia, a nome dell'intera Giunta, ha espresso grande soddisfazione per il decisivo sostegno ricevuto dai ministri delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini e dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Lo scorso anno era stato completato e approvato il progetto definitivo eseguito da MM Spa che recepiva tutte le prescrizioni e soprattutto aggiornava il quadro economico.

Il prolungamento della linea M5 fino a Monza prevede la realizzazione di un tracciato lungo 12,6 chilometri, dall'attuale capolinea a Bignami fino al futuro terminale di Monza Brianza nei territori dei Comuni di Cinisello Balsamo, passando per Sesto San Giovanni e arrivando Monza con 11 nuove fermate. Una linea strategica che si estende verso nord servendo un'area popolosa e un tessuto fortemente imprenditoriale, collegando Milano alla Brianza. Dopo la stazione di Bignami, le nuove fermate saranno Testi-Gorky (Cinisello/Sesto, nei pressi del Parco Nord); a Cinisello: Rondinella-Crocetta e Lincoln; a Monza: Bettola (interscambio con la Linea M1), Campania, Marsala, Monza FS, Trento e Trieste, Parco Villa Reale, Ospedale San Gerardo e Polo Istituzionale.

"L'estensione della linea M5, una volta completato il prolungamento, sarà di 28 chilometri e 19 fermate. La linea sarà quasi interamente sotterranea e verrà realizzata con due talpe meccaniche che scaveranno in direzioni opposte, verso Monza e verso Milano" spiega Palazzo Lombardia.