«È ancora prematuro». È quanto filtra dalla procuratrice di Grosseto, Maria Navarro, sulla possibilità di restituire ai familiari di Gianni De Gennaro le lettere che l’ex capo della Polizia ha scritto prima di togliersi la vita nella villa in Maremma. Messaggi privati, lasciati insieme ad altre due buste: una indirizzata al procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, l’altra a chi «vorrà pubblicarla».

Due piani distinti. Da una parte le carte che potrebbero contenere la sua versione della vicenda giudiziaria, la risposta alle accuse dei magistrati nisseni che considerava «infamanti» e quella destinata all’opinione pubblica. Dall’altra le parole riservate alla moglie, ai figli, alle persone a lui più care, tra le quali Giuseppe Soccu, il custode della proprietà. Nessuno di loro conosce ancora il contenuto di quelle lettere. E nell’attesa di poterle leggere si consuma un’altra sofferenza. Un «dolore che si aggiunge a dolore», racconta chi è vicino alla famiglia, che spera di non dover attendere ancora a lungo. I legali di De Gennaro non escludono di investire formalmente della questione la Procura di Grosseto, chiedendo la consegna della corrispondenza privata. Uno spiraglio, tuttavia, si è aperto ieri.

Quelle lettere, così come le due buste sigillate e il loro contenuto sono state aperte nei laboratori del Ris di Roma, alla presenza della Procuratrice Navarro, dei Ris di Parma e della Polizia scientifica, a cui sono stati delegati i diversi accertamenti sui reperti trovati nella villa. E proprio perché sono state fotografate, non si esclude neanche che la Procuratrice possa dare il via libera a trasmettere ai familiari il contenuto di quelle lettere, senza ancora consegnarle materialmente. Quanto alle due buste con le memorie, quella per il Procuratore De Luca sarebbe la più corposa. Come riferisce l’Ansa, in quei fogli non verrebbero risparmiati attacchi duri al procedimento dei pm nisseni. Su tutto sono stati disposti accertamenti dattiloscopici e una perizia grafologica, per escludere la presenza di impronte di terze persone ed eventuali costruzioni. Una prassi in un’indagine per istigazione al suicidio, che in questo caso non mette in dubbio il gesto, ma mira a ricostruire nel dettaglio le ultime ore di De Gennaro. Una prima informativa dei Carabinieri è già sul tavolo dei magistrati. Sono state sentite diverse persone e altre ancora verranno convocate. Venerdì verrà eseguita l’autopsia al Careggi di Firenze. Solo dopo si avranno certezze sull’orario in cui De Gennaro ha deciso di togliersi la vita nella dependance della sua proprietà, dove è stato trovato sabato mattina dal custode. Prima di spararsi avrebbe testato la sua Ruger 380 con un colpo di prova. Sono state acquisite dai magistrati anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della villa.

Ma la Procuratrice di Grosseto sottolinea che «allo stato non esiste» un video che ritrae De Gennaro sparare nel vuoto.

Ieri ha voluto anche ribadire che «tutto il materiale trovato nella villa e messo sotto sequestro è nella esclusiva disponibilità» del suo ufficio che è «competente alle indagini», e non dei pm fiorentini che hanno aperto un loro fascicolo autonomo dopo il suicidio dell’ex capo della Polizia. «Nulla si è mai mosso da qui», sottolinea ancora la Procuratrice. Compreso un hard disk, ritrovato vicino a un appunto lasciato da De Gennaro. Poche parole, sembra, una sorta di invito ai pm ad aprirlo e ad appurare che nulla avrebbe avuto da nascondere.

Un’altra difesa, forse, dalle accuse della procura di Caltanissetta, che gli contestava di aver distrutto materiale rilevante per le indagini a suo carico. Nessun sigillo è stato messo nel suo ufficio al Centro Studi americani a Roma, che era già stato perquisito nelle scorse settimane.

Sul suicidio è intervenuto il ministro Piantedosi che ha parlato di un gesto «di grande dignità dal punto di vista personale». Un urlo, dice, « di professione della propria innocenza». I funerali dell’ex capo della Polizia dovrebbero tenersi la prossima settimana, forse già lunedì, nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma.