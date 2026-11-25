Radiografia del Belpaese. L’Italia insieme a Colombia, Paraguay, Messico e Guatemala è il Paese dove sono stati assassinati dei magistrati di primo piano come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Non siamo in bella compagnia. Ma addirittura è l’unico Paese dove un ex capo dei servizi (e della polizia) si sia suicidato. O meglio lo fece pure un ex capo del Kgb, Leonard Sherbashin, ma stava per diventare cieco.

Per dire che il gesto di Gianni De Gennaro è un unicum a livello globale: immaginare di limitarlo, sterilizzarlo, metterlo tra parentesi è una pia illusione. Basta respirare l’atmosfera di incredulità, di tensione, di paura che caratterizza la vigilia di un voto spartiacque come le prossime politiche.

Rivivo la campagna elettorale del 1994, mesi drammatici in cui tutto fu possibile. Uno scontro al «vale tudo», un combattimento brasiliano dove appunto «vale tutto». E chi ci rimette è il Paese: da quell’anno cominciò una guerra durata più di tre decadi con tante vittime e pochi eroi.

Oggi come allora l’epicentro del terremoto è la Commissione anti-mafia (ieri quella di Luciano Violante, oggi quella di Chiara Colosimo) ma le onde arrivano fino alle procure, alla politica, ai giornali. Dentro c’è il duello politico, lo scontro tra toghe, la guerra tra apparati dello Stato. C’è il desiderio di revanche di chi contesta che la narrazione di trent’anni non sia vera.

E c’è chi, invece, la difende e aggiunge nuovi particolari per suffragarla.

La «posta» in gioco per usare le parole postume dello stesso De Gennaro, è proprio «riscrivere la Storia», non per i libri ma per le urne. Caselli ripropone la «pista nera» nell’attentato a Borsellino e il procuratore di Caltanissetta De Luca la rifiuta mettendo al centro dell’attenzione l’inchiesta su mafia-appalti. Lo stesso braccio di ferro che ritrovi ieri nell’ufficio di presidenza dell’antimafia in cui la sinistra e i grillini vanno sullo schema Caselli, mentre la maggioranza sposa l’ipotesi De Luca. Ognuno ha il suo campione, ognuno ha le sue verità.

Alla buvette di Montecitorio Ernesto Stajano, ex magistrato eletto nel Consiglio superiore della magistratura, ex parlamentare ai tempi di Cossiga, ha voglia di parlare. Un volto sconosciuto per l’oggi ma un testimone prezioso per i tempi di allora, perché i fatti che avvelenano il presente sono di 34 anni fa.

Racconta senza peli sulla lingua: «È vero bisogna riscrivere la Storia.

Borsellino lo conoscevo bene. Mi appoggiò per arrivare al Csm. Mi presentò Cossiga. Era di destra. Andava ai convegni di Avanguardia nazionale.

Gli chiedevo chi te lo fa fare? Mi rispondeva con tono di sfida: “Non me lo posso permettere?!” Perché Cossiga l’aveva con De Gennaro? Ha mandato al massacro tanti innocenti. Andreotti si sarebbe dovuto suicidare dieci volte.

Cossiga andò addirittura a difendere Calogero Mannino. I fili li muovevano De Gennaro, Violante e Caselli».

Sul versante opposto senti discorsi che riecheggiano le tesi di Forza Italia di allora: la giustizia usata a fini politici. Gli accusati descritti come vittime, gli accusatori come carnefici. I Dioscuri di Alleanza Verdi e Sinistra ne sono convinti. «È schifoso - sbotta Angelo Bonelli - quello che fa la Colosimo in Antimafia». Fratoianni rincara: «Il procuratore di Caltanissetta è l’Ingroia della destra. In Italia finisce tutto in ammazzati e in auto-ammazzati».

Giri di parole che dimostrano come sia invalso pure a sinistra il costume di dare un colore alla toghe: siamo passati dalle «rosse» alle «nere». Come quello di giudicare un provvedimento di giustizia come uno strumento politico e la pubblicazione delle intercettazioni un atto ostile. «Se metti in un provvedimento per una perquisizione - sbotta l’ex ministro della giustizia del Partito democratico, Andrea Orlando - è chiaro che vuoi farle uscire! Per loro il pm De Luca è diventato il nuovo eroe della campagna elettorale».

Siamo tornati a trent’anni fa. Allora le cannonate e i missili erano gli avvisi di garanzia. Ora sono i mandati di perquisizione che riportano le intercettazioni in cui De Gennaro chiede consigli a Violante sulla possibile nomina dell’ex procuratore Pignatone o dell’ex procuratore di Cassazione Salvi al consorzio Eurolink. Non c’entra ma in guerra tutto è permesso.

E siamo in una guerra mediatica a fini elettorali. A suicido ancora caldo Giuseppe Conte avvertiva: «ci saranno tempi e modi per entrare nel merito».

E oggi un altro ex magistrato finito in antimafia, Cafiero de Raho ha ingaggiato una battaglia in commissione per far recepire le lettere di De Gennaro nella relazione finale della Colosimo. «Per loro sarà un boomerang - minaccia - riscrivere la Storia».

Poi naturalmente c’è chi considera questa guerra solo foriera di guai.

Chi pensa che dividere il Paese sulla mafia non fa bene. Dice l’ex procuratore generale della Cassazione, Giovanni Salvi, nel back stage di Sky: «Dico solo che mi sembra esagerato un documento di 108 pagine per motivare una perquisizione. Ha altri fini. Detto questo io non credo alla “pista nera”».

Magari è il vero punto sensibile: non puoi pensare di far passare l’idea che «neofascisti» abbiano ucciso un mito della destra come Borsellino e che la destra di governo resti in silenzio ad otto mesi dal voto. Perché come minimo ti si ricrea un clima di guerra.

Come nel ’94 l’accusa di mafia a Berlusconi. «La situazione - confida il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani - è inquietante. Si sommerà buio al buio e ancora al buio.

Non si capirà più nulla. L’Italia è un Paese condannato». È la Storia del Belpaese. Andrea Orlando parafrasa una vecchia frase di Rino Formica: «Quando spingi il bottone della merda poi non sai dove arriva».