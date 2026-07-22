Fdi stana Conte, la sinistra rovescia il tavolo

Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. L'opposizione diserta la commissione Covid mentre il cruppo Fdi alla Camera Galeazzo Bignami da una lezione a Giuseppe Conte (assente ma non dimissionario) e giura davanti al presidente Marco Lisei che l'Italia era impreparata e gelosa dei verbali della task force, desecretati grazie al Ta.

Gli errori riguardano il mancato tracciamento per non irritare Pechino «anche del volo dalla Cina con 202 passeggeri del gennaio 2020», ricorda Bignami, che ricostruisce la donazione di mascherine voluta da Luigi Di Maio allora alla Farnesina, mentre in task force si disperavano e nella Bergamasca morivano come mosche. Poi c'è il Piano pandemico vigente, tenuto «segreto» e infine accantonato: «L'Italia violò le prescrizioni Ue 1082 non aggiornandolo, ma applicarlo sarebbe stato un'autoaccusa», eppure avrebbe salvato delle vite. Citofonare Andrea Crisanti, senatore Pd che l'ha scritto da consulente della Procura di Bergamo.

No, per Pd e M5s meglio disertare una «inutile pantomima» come fa Francesco Boccia (foto), in conflitto d'interessi da ex ministro come Stefano Patuanelli e lo stesso Conte, atteso il 4 agosto. L'opposizione che ha costretto Bignami a ricorrere al Tar vuole indagare sulla commissione Covid per «accertare incarichi e deleghe, interferenze esterne o sovrapposizioni», minaccia ritorsioni per i consulenti che hanno scoperto la malagestio del miliardo e rotti di euro in mascherine farlocche e dannose, forti di una verità giudiziaria debole chiusa nel cassetto.

Colpa di Giornale, Libero, Tempo e Verità che l'ha tirata fuori - e i giornaloni muti nonostante 190mila morti - su cui pende la vendetta democratica. «La verità è più forte di qualsiasi teatrino», dice Alfonso Colucci, capogruppo M5s, un Alì il comico specializzato in dezinformatsya.