Il 10 marzo 2026 è il giorno che sconvolge Gianni De Gennaro. Una soffiata, una presunta talpa e la scoperta di essere ascoltato persino nel suo ufficio al Centro Studi Americani di Roma. Per l’ex capo della Polizia, secondo la Procura di Caltanissetta, nulla sarà più come prima. Le intercettazioni registrano un cambiamento «radicale» nel suo atteggiamento. De Gennaro appare profondamente inquieto, modifica le proprie abitudini, adotta precauzioni fino a quel momento trascurate. I magistrati ritengono che qualcuno lo abbia avvertito della presenza delle microspie. Se sapeva di essere sotto controllo già dal 1 aprile 2025, informazione presumibilmente rivelatagli dell’ex aggiunto della Dna Michele Prestipino, De Gennaro non si aspettava di avere anche le cimici in ufficio. Lo scopre il 10 marzo scorso, sostengono gli inquirenti. La giornata inizia come sempre tra incontri e riunioni. Poi però alle 12.07 chiama la fidata Donatella Peruzzi, dipendente del Dis. La rimprovera di non averlo aggiornato su un non meglio precisato argomento: «Non sono abbastanza aggiornato perché non mi aggiorni tu ma c’è qualcun altro». Alle 16, nell’arco di un’ora fa una serie di telefonate «finalizzate ad organizzare incontri nel più breve tempo possibile», annotano i pm. De Gennaro chiama tra gli altri, Luciano Violante, che non risponde. Poi un giornalista con cui concorda di vedersi il giorno successivo. E ancora un suo collaboratore e il figlio.

Sono le 18 quando la sua segretaria nota qualcosa: «Che ha fatto Presidente? La vedo stanco». «No, ho un po’ di preoccupazione», risponde lui. «Sai che c’è? Non voglio vedere nessuno», aggiunge sgusciando via da una porta di servizio.

Il giorno dopo, alle 11.37 arriva Domenico Arcuri per un appuntamento fissato da tempo. De Gennaro gli chiede di lasciare il cellulare fuori. E «a bassa voce» gli domanda se conosce una certa persona. Poi lo invita a uscire: «Ah bene, però devo fumare una sigaretta». Il 17 marzo in ufficio c’è Donatella Peruzzi: «Ti sta sicuramente aiutando quella persona là», sussurra lei. E De Gennaro: «Di sicuro c’è... è sicuro». Per i pm quel «di sicuro» è riferito alle microspie.