In Italia, nei misteri di Stato, i vivi spiegano, i morti non replicano. Sulla morte di Gianni De Gennaro la sinistra ordina la cornice prima del quadro. A me interessa il 1994, quando nacque un mestiere sotto l’ombra di Scalfaro: fare politica con l’antimafia. Augusto Minzolini svelò all’epoca i segreti di cui era a conoscenza Luciano Violante, tanto da farlo dimettere dall’Antimafia, e sul Giornale ieri ha raccontato la sua versione della fuga di notizie su Berlusconi, ricostruendo i rapporti tra lo stesso Violante e De Gennaro, capo della Dia. Chi fece arrivare le notizie ai giornali? Perché? Il sistema funziona ancora: una contesa politica riceve il bollino antimafia; chi raccontava storie in toga va in Parlamento. E guai a chiedere se il racconto regga: ti spiegano che attacchi la legalità. Non cambia il mio giudizio su De Gennaro. Giuliano Ferrara ha ragione: negli anni ’80 e ’90 legalità, ragion di Stato e lotta alla mafia si muovevano in una zona grigia che oggi scandalizzerebbe molti. La storia, però, non è un reel. La morte di De Gennaro è una morte di Stato perché lascia domande di Stato. Violante è uomo di Stato e attraversò quella stagione. Ci dica ciò che sa. Perché questo è un altro inizio.