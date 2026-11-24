I «molteplici» rapporti con l’ex presidente Antimafia Luciano Violante, il timore delle fughe di notizie, la consapevolezza che se un pentito parla, tra gli addetti ai lavori la notizia comincia a girare. «Se le cose escono sui giornali, onorevole Laboccetta, è perché qualcuno gliele dice altrimenti stia tranquillo che non vengono fuori». Così l’ex superpoliziotto Gianni De Gennaro risponde la sera del 10 settembre 2012, in commissione Antimafia, ad Amedeo Laboccetta. Il tema sono le fughe di notizie «problematiche» sui collaboratori di giustizia che riempiono verbali.

Una battuta fatta proprio dopo aver parlato di come nell’ambiente investigativo le notizie su chi avesse scelto di collaborare «circolavano» tra i dirigenti. E, come esempio, l’ex capo della polizia cita guarda caso proprio Salvatore Cancemi, che «se non ricordo male, stava collaborando con i carabinieri», si legge nello stenografico dell’audizione.

Diciotto anni prima, a marzo 1994, proprio le dichiarazioni di Cancemi sugli interessi immobiliari di Berlusconi a Palermo, e sul possibile odor di Cosa Nostra, con annesse accuse a Dell’Utri, finiscono in prima pagina su Repubblica a pochi giorni dal voto. Ilda Boccassini ha riferito ai pm che D’Avanzo le indicò De Gennaro come fonte. Il 20 novembre, alla viglia della tragica morte di De Gennaro, Bolzoni ha raccontato che D’Avanzo gli aveva fatto lo stesso nome già a marzo ’94. De Gennaro ha invece sempre negato di aver passato i verbali al giornalista.

Perché allora, se la manina fosse stata davvero la sua, citare in Antimafia proprio Cancemi, a proposito della circolazione delle notizie e del timore che potessero finire sui giornali? Ma l’evocazione di Cancemi non è la sola suggestione di quell’audizione notturna a Palazzo San Macuto.

A De Gennaro, la commissione allora presieduta da Beppe Pisanu chiede conto tra l’altro dei suoi rapporti con l’ex presidente Scalfaro, con l’onorevole Luciano Violante, con i generali Mario Mori e Antonio Subranni e con l’ex capo di polizia e Sisde Vincenzo Parisi. E De Gennaro racconta: «Molteplici invece erano i contatti con il presidente Violante, in ragione della sua funzione di presidente della Commissione antimafia«.

Violante in questi giorni ha confermato che il loro rapporto, risalente al 1982, era diventato «quasi fraterno». Pisanu, quel giorno, insiste. E chiede a De Gennaro se Violante e Mario Mori, all’epoca vicecomandante del Ros, avessero discusso del rapporto su mafia e appalti. De Gennaro risponde «non lo so», aggiunge che può benissimo essere accaduto. E sui rapporti di Dell’Utri con Cosa Nostra fino al 1992, De Gennaro dice di non ricordare di aver condotto indagini in quella direzione.

La cronaca di quei giorni, e quella di oggi, spiegano perché la domanda conta. Prima del voto del 1994, oltre a quello di Repubblica c’è un altro scoop: Augusto Minzolini attribuisce a Violante le voci di un’indagine su Marcello Dell’Utri a Catania. La Procura smentisce che Dell’Utri risulti iscritto nel registro degli indagati. Violante nega di aver riferito quelle voci e Minzolini conferma il proprio resoconto. Sull’onda delle polemiche, Violante si dimette da presidente della commissione. Tutto cristallizzato nelle cronache di quei giorni.

Ma solo la storia di De Gennaro è tornata di così dolorosa attualità. E adesso, a rileggere quello stenografico, salta agli occhi la domanda mancante, quella che nessuno fece a De Gennaro nella parte pubblica dell’audizione.

Prima che le dichiarazioni di Cancemi finissero sui giornali, il direttore della Dia e il presidente dell’Antimafia, nei loro molteplici contatti, ne avevano mai parlato?