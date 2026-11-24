Silenzio. È la parola d’ordine imposta dal procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca dopo il suicidio di Gianni De Gennaro. Il suo telefono squilla a vuoto. Riserbo sull’inchiesta per il depistaggio di via D’Amelio e la sparizione dell’agenda rossa. Per il primo dicembre era fissata l’udienza al Tribunale del Riesame, ma dopo il tragico episodio è probabile un rinvio su richiesta delle difese. I pm avevano impugnato il no alle misure cautelari della gip Giulia Zappalà. Tra gli indagati c’era De Gennaro, l’ex poliziotto Francesco Pacetto, l’ex collaboratore di giustizia Totuccio Contorno, la funzionaria del Dis Donatella Peruzzi, sua collaboratrice, e il finanziere Massimo Carnicelli. Tutti accusati di depistaggio. Nell’appello la Procura chiedeva il carcere per Peruzzi, i domiciliari per De Gennaro, Pacetto e Contorno e la sospensione dai pubblici uffici per Carnicelli. La volontà di proseguire, ribadita dall’ufficio di De Luca (che si sta probabilmente coordinando con la Dda di Firenze), emerge anche dalle 63 pagine dell’appello, così come dalla richiesta di misura cautelare in cui ci sono diversi aspetti da approfondire e presumibilmente tante altre persone da sentire a sommarie informazioni. Su quei punti gli inquirenti insistono, anche attraverso perquisizioni e analisi dei dispositivi informatici acquisiti. Per i pm, la gip ha separato vicende collegate: l’arresto di Contorno nel 1989, le lettere del Corvo di Palermo, il fallito attentato dell’Addaura contro Giovanni Falcone e i depistaggi successivi a via D’Amelio. Centrale è la gestione di Contorno: avrebbe subito pressioni per tacere. Il 15 maggio 2025, prima di essere ascoltato, l’ex pentito avvertì Pacetto della convocazione. «Mi raccomando», rispose l’ex poliziotto, che poi contattò la segretaria di De Gennaro dal telefono della moglie, su un canale riservato, adottato dopo la scoperta delle intercettazioni. Nell’appello compare anche l’intercettazione del 16 settembre: Carmela Lombardo, moglie di Contorno, chiede a Pacetto di rivolgersi a «Giovanni» (De Gennaro) per ottenere denaro. «Io cerco di parlare con il capo», replica lui. Un dialogo che, secondo gli inquirenti, contribuirebbe a rafforzare l’ipotesi dell’esistenza di un rapporto di assistenza economica tra De Gennaro e Contorno su cui si vuole fare piena chiarezza. Restano i documenti scomparsi: quelli che De Gennaro avrebbe bruciato e i supporti informatici affidati a Peruzzi. Dopo le perquisizioni del settembre 2023 ai familiari di Arnaldo La Barbera, la funzionaria avrebbe spostato una borsa con materiale riservato, rubata nell’ottobre 2024. Conteneva anche un hard disk, detto «muletto», con copie di documenti di De Gennaro. Infine le fughe di notizie: dalla presunta rivelazione delle intercettazioni a De Gennaro da parte dell’ex magistrato Dna Michele Prestipino all’avvertimento, attribuito a uno sconosciuto, su una microspia al Centro Studi Americani.