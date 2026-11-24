Dai primi rilievi, in attesa che venga svolta l’autopsia, si ipotizza che Gianni De Gennaro si sia ucciso all’alba di sabato nella sua villa in Maremma. La sera prima, forse, l’ha trascorsa a scrivere le sue verità giudiziarie e umane, e il suo saluto ai familiari. Prima di premere il grilletto della sua Ruger 380 nella sua dependance nelle campagne di Fonteblanda, Gianni De Gennaro ha inserito diversi fogli in due buste. Una destinata a chi lo indagava per depistaggio, il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, e una per quell’opinione pubblica che l’ha sempre conosciuto come un uomo dello Stato, l’amico di Giovanni Falcone, il capo della Dia che diede la caccia ai suoi assassini, e poi come vertice della Polizia. «Per chiunque voglia pubblicarla», sarebbe la formula scelta da De Gennaro per contenere forse le sue spiegazioni rispetto alle accuse e ai comportamenti bollati come sospetti dai pm nisseni, diventati di pubblico dominio dopo i sequestri e le perquisizioni. E alla distruzione di documentazione che gli veniva contestata col reato di depistaggio.

Quelle lettere, insieme alle altre «inequivocabili» destinate ai familiari, ma che loro stessi non hanno ancora potuto leggere, sono ora negli uffici della Dda di Firenze, che coordina l’inchiesta della Procura di Grosseto per istigazione al suicidio, ma che ha anche aperto un fascicolo autonomo contro ignoti, nell’ambito delle inchieste sulle stragi. I pm prima le affideranno ai Ris e alla Polizia scientifica, per un esame dattiloscopico finalizzato a escludere che ci siano impronte di altre persone. Ieri Repubblica.it ha rivelato che all’interno della villa in Maremma sarebbe stato trovato anche un hard disk, con un appunto di poche righe, riferito al fatto che nel dispositivo non ci sarebbe stato nulla di rilevante, nessuna verità inconfessabile. Una sorta di messaggio ancora alla Procura nissena. «Non ne sono a conoscenza. È possibile che l’abbiano trovato» spiega l’avvocato Francesco Bertorotta che assisteva De Gennaro con Franco Coppi. Neanche la Procura di Grosseto in questa fase conferma il ritrovamento. L’ex capo della Polizia era accusato di aver distrutto materiale potenzialmente rilevante nel corso delle indagini a suo carico. Per il gip, che aveva rigettato l’arresto, non c’erano però elementi per collegare i documenti distrutti alle stragi del ’92, non avendo contezza della natura di quelle carte. Ma aveva aggiunto che «è ragionevole ritenere» che fossero forse «compromettenti». Non però in relazione a via D’Amelio, ma sull’ex pentito Salvatore Contorno, anche lui indagato. Le risposte potrebbero arrivare dalle analisi, da parte dei pm fiorentini, degli hard disk e dell’altro materiale sequestrato con le ultime perquisizioni anche ai familiari di De Gennaro. Al figlio aveva affidato un hard disk con i documenti digitalizzati che l’ex capo della Polizia avrebbe voluto conservare.

Ieri il Nucleo investigativo dei carabinieri ha acquisito le registrazioni del sistema di videosorveglianza della villa per ricostruire la dinamica del gesto. Si vogliono verificare i movimenti nella proprietà, ma anche le eventuali persone incontrate, capire se abbia parlato con qualcuno, oltre alla moglie, la sera prima del ritrovamento. Si attendono gli esiti dell’autopsia che dovrebbe essere seguita tra oggi e domani, per avere la conferma sull’orario della morte, inquadrato per ora all’alba di sabato. Alle 21.30 della sera prima dalla strada, la luce della sua stanza al piano di sopra si vedeva ancora accesa.