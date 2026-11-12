Melillo choc su Di Matteo: “Pedina di Travaglio e 5S”

Una sinistra icona antimafia si è alleata con Fatto quotidiano e M5s per «inseguire i precari vantaggi del circuito mediatico», in realtà negava le carte su Mario Mori ai colleghi mentre spifferava novità investigative a Report come chi «si sente depositario dell’etica pubblica», animato da «miti punitivi e vendicativi» di chi usa la magistratura come «una scorciatoia autoritaria».

Si parla di Antonino Di Matteo, chi scrive (citando sé stesso nel 2023) è Giovanni Melillo, che ieri ha incassato all’unanimità il via libera dal plenum del Csm alla sua riconferma a procuratore nazionale Antimafia. L’ormai quasi ex sostituto procuratore della Dnaa, con un esposto trasformatosi in un boomerang, lo aveva accusato di aver «paralizzato» il gruppo di lavoro dei pm che si occupano delle stragi mafiose del ’92-’93, tentando invano di scongiurarne la proroga al 2029.

Ma le sue accuse pesantissime sono state demolite in 33 pagine firmate (e secretate) dallo stesso Melillo e indirizzate lo scorso 5 novembre alla Procura generale e alla Quinta Commissione, racconta chi al Csm ha potuto soltanto consultarle in lettura. Il magistrato siciliano, imbeccato da «una sofisticata regia sottesa a questi attacchi» , avrebbe voluto «strumentalizzare» la ricerca della verità sulla morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino per un disegno «politico» che vuole «minare la credibilità e l’autorevolezza della Dnaa», aiutato in questo dal Fatto che ha anticipato il suo esposto e dai parlamentari M5s (guidati dal predecessore di Melillo Federico Cafiero de Raho) che l’hanno rilanciato, perché mal digeriscono le conclusioni della Procura di Caltanissetta sulla ormai demolita «pista nera» dietro le bombe di Capaci e di Via d’Amelio.

È l’implosione definitiva della sinistra giudiziaria che ha provato a sporcare l’immagine di Melillo, già capo di gabinetto del Guardasigilli Pd Andrea Orlando. Per un Di Matteo di cui ormai è impossibile fidarsi è in arrivo una pratica per «incompatibilità ambientale e funzionale». La togata Bernadette Nicotra giudica l’iniziativa del pm «cronologicamente non del tutto casuale dopo il decreto del gip di Caltanissetta che ha accertato una lettura non gradita ad alcuni delle stragi», convinta che il reale obiettivo dell’esposto non fosse lo stop a Melillo «ma alimentare mediaticamente le critiche a una a suo dire riscrittura minimalista e fuorviante delle stragi pur di screditare commissione Antimafia e Procura nissena».

Melillo fa parlare i magistrati del gruppo Stragi, sono loro a smentire la tesi che cui Di Matteo avrebbe appreso «solo da giornali e tv» le novità investigative di Caltanissetta, Palermo e Firenze. Secondo Eugenio Albamonte, Antonio Ardituro, i «nisseni» Francesco Del Bene e Domenico Gozzo e altri pm la presunta «mancata condivisione» dipende non da un diktat di Melillo ma «dall’autonomia investigativa delle Procure». Una tutela necessaria proprio per il vizietto del pm di spifferare tutto, già costato una bacchettata durante la reggenza di De Raho, con cui Di Matteo sembra aver condiviso questa disperata e inutile strategia.

Le ruggini tra Melillo e il deputato M5s nascono dall’avvicendamento a Napoli e sono deflagrate con lo scandalo di Pasquale Striano e i dossieraggi mai ostacolati da un de Raho non certo ignaro. Più che un coraggioso reietto Di Matteo viene dipinto come un pm chiacchierone e indolente, usato per una mossa che fa il gioco dei boss, talmente indisturbati da essere entrati persino dentro i Palazzi di giustizia mentre i pm inseguivano fantasmi, notorietà mediatica e poltrone.