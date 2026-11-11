Le famiglie e il conto in sospeso

Va in archivio un pezzo dell’inchiesta milanese sull’urbanistica nel senso che la Procura ha chiesto al Gip l’archiviazione del fascicolo. Il sindaco Giuseppe Sala, il suo assessore Giancarlo Tancredi che al tempo diede le dimissioni, il costruttore Manfredi Catella e l’architetto Stefano Boeri tirano un sospiro di sollievo. Per loro finisce un incubo che invece continua per quelle 4.500 famiglie che, da più due anni, sperano di veder sbloccati i lavori per case in cui hanno investito denari e risparmi. Rischiano di essere le vere vittime di tutta questa storia, un storia esasperante che, pochi giorni fa, ha viste l’occupazione con tende e bivacchi di un cantiere in via Baldinucci uno dei 14 «congelati» che il Comune aveva promesso di sbloccare dopo una delle prime sentenze che in via Stresa aveva stabilito che non c’era stato nessun accordo illecito tra costruttori e Comune, nessun complotto per aggirare le norme. Ma così non è stato, nel senso che da Palazzo Marino è stato firmato nessun titolo edilizio che permetta di riprendere i lavori. L’attesa continua. «C’è una cosa che non si archivia, gli oltre 300 giorni trascorsi dall’impegno del sindaco Sala nei nostri confronti. Ora è la Procura stessa a ridimensionare una parte di quel quadro. Qual è l’alibi dell’amministrazione, adesso? Nessuno. Il Comune non può aspettare il Parlamento per rilasciare un titolo: può farlo già oggi...» ripete da tempo il portavoce del comitato, Filippo Maria Borsellino.

Le famiglie sospese non chiedono una sanatoria né un salvacondotto ma solo che si sbrogli una matassa che giorno dopo giorno s’è fatta intricatissima. Ma l’impressione è che siano un esercito disarmato che rischia di pagare il conto in una storia di cui non ha colpe. La domanda che si fanno è come un Paese civile possa sospendere la loro vita sulla base di una ricostruzione che poi un giudice definisce indimostrata. E il bello (si fa per dire) è che nessuno gli dà una risposta.