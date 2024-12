Migranti, si è dimesso il giudice Iolanda Apostolico. Nel 2018 era in piazza contro Salvini

Ascolta ora 00:00 00:00

A distanza di un anno dal caso mediatico scoppiato per il suo palese schieramento politico, il giudice Iolanda Apostolico ha rassegnato le proprie dimissioni dalla magistratura. La toga in servizio al tribunale di Catania, infatti, era finita al centro delle polemiche in quanto nel 2018 era scesa in piazza contro i decreti Sicurezza, manifestando contro l'allora ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Le sue dimissioni saranno valide a decorrere dal prossimo 15 dicembre. Nei giorni scorsi, il giudice ha presentato le proprie dimissioni superando il vaglio della commissione e oggi le stesse sono state accettate dal plenum del Consiglio superiore di magistratura.

La Lega ha commentato l'addio: " Meglio tardi che mai, ora potrà comportarsi come una esponente di Rifondazione Comunista senza creare imbarazzi ".

Il 30 settembre 2023, il giudice Apostolico è salito alla ribalta delle cronache in quanto è stata la prima a disapplicare il decreto Piantedosi per il trattenimento dei. Basandosi su una personale interpretazione, decise che era in contrasto con la normativa europea e che, quindi, non poteva essere applicata.

Articolo in aggiornamento