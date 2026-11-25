Il calendario istituzionale gioca uno strano incrocio. A tre giorni dal suicidio dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, il Copasir, l’organo di controllo parlamentare sull’intelligence italiana, chiama in audizione l’attuale numero uno della Polizia Vittorio Pisani, calabrese doc come De Gennaro e suo vero successore, dopo le parentesi Gabrielli e Giannini. L’audizione di Pisani è programmata da tempo: si parla di attacchi cyber e sicurezza. C’è anche il capo della polizia postale Ivano Gabrielli. Ma l’ombra della morte di De Gennaro, una storia che apre nuovi misteri sulla stagione delle stragi di Mafia, accompagna le due ore di confronto tra Pisani e i commissari della commissione guidata dal dem Lorenzo Guerini. Il presidente lascia ai parlamentari piena libertà di poter, eventualmente, sottoporre il responsabile della sicurezza a domande e chiarimenti su De Gennaro. Il contenuto è top secret. Ma fonti parlamentari confermano al Giornale come fosse scosso per la tragica fine del suo ex capo. Il legame tra Pisani e De Gennaro è noto.

Rapporto solido. Entrambi arrivano dalla scuola calabrese.

Carriere sovrapponibili: Sco, capo della Polizia e Intelligence. Amico del fratello Andrea De Gennaro, comandante generale della Gdf. Sarà ai funerali del suo ex capo.

Il suicidio dell’ex collaboratore del giudice Giovanni Falcone si incrocia con le dinamiche politiche. Il Copasir dopo l’Antimafia, potrebbe richiedere le ultime lettere di De Gennaro, quando l’Autorità giudiziaria deciderà di metterle a disposizione. È chiaro come sulla stagione delle stragi si stia giocando una seconda partita, lontana da Caltanissetta. Che ha come centro nevralgico Palazzo San Macuto, sede di Copasir e Antimafia. Il centrodestra vuole chiudere il primo round con la relazione sull’inchiesta Mafia-Appalti entro dicembre. Il Pd si oppone. Si tratta dell’inchiesta, archiviata a Palermo, che sarebbe, secondo alcune tesi investigative, all’origine della strage di via D’Amelio. È questa l’ipotesi della Procura di Caltanissetta avallata dal centrodestra. E nello strano incrocio tra la morte di De Gennaro nel casale di Grosseto e i palazzi della politica spunta un altro episodio dalle 600 e più pagine della richiesta di arresto avanzata dalla Procura di Caltanissetta contro l’ex prefetto Gianni De Gennaro. È una storia che finisce direttamente a Palazzo Chigi. È raccontata a pagina 310: un ispettore di Polizia, assegnato alla sicurezza di Palazzo Chigi, avrebbe avuto in consegna, per il tramite della moglie, Donatella Peruzzi, storica collaboratrice dell’ex capo della Polizia e funzionario del Dis, una borsa con l’archivio di De Gennaro.

Ma quella borsa sarebbe stata rubata dall’auto. Da chi? Dai ladri? Oppure, molto più banalmente, da chi aveva interesse a mettere le mani sull’archivio dello sbirro più famoso d’Italia.