In Malesia nuovo hub per la cybersecurity. È il quinto centro firmato Leonardo

La sicurezza globale si apre a nuovi orizzonti. E chiude a nuovi rischi. Leonardo, leader tecnologico nella sicurezza globale ha inaugurato il Regional Cyber Center in Malesia, il nuovo hub per il sud est asiatico. L'inaugurazione, avvenuta alla presenza del Ministro delle Comunicazioni malese, Yang Berhormat Datuk Fahami Fadzil, sottolinea l'impegno dell'azienda nel garantire la global security a livello internazionale, rispondendo in modo proattivo ad una minaccia cyber sempre più complessa e in rapida evoluzione.

La scelta della Malesia è tutt'altro che casuale, è una strategia precisa che riflette la sua posizione di primo piano nel panorama della cybersecurity. Il Paese si distingue infatti nella regione per la sua legislazione avanzata in materia di cybersicureza e per il suo impegno a proteggere le infrastrutture critiche nazionali. Sfruttando l'integrazione delle tecnologie di Leonardo nell'ambito della cyber security, della sicurezza fisica e delle comunicazioni mission critical oltre all'esperienza maturata nei settori strategici sia in Italia che all'estero, il nuovo Centro fornirà un contributo sostanziale alla protezione globale dalle nuove minacce ibride, al rafforzamento dell'autonomia digitale e al supporto dello sviluppo sostenibile della Malesia e dell'intera regione.

Il nuovo centro di Kuala Lumpur è parte del Global CyberSec Center (GCC), il trusted and mission critical provider di servizi di cybersecurity di Leonardo con sede centrale a Chieti, e si aggiunge ai Regional Cyber Center federati già operativi di Bruxelles, Bristol e Riad. La rete globale del GCC è progettata per garantire la cyber mission assurance dei clienti strategici tra cui Difesa e organizzazioni strategiche nazionali mettendo a fattor comune processi, conoscenza della minaccia e tecnologie all'avanguardia.

Il modello federato è in grado di assicurare sia la capacità di operare su scala globale nel prevenire, contrastare e rispondere alle nuove minacce, sia il controllo dei dati strategici, nel pieno rispetto delle singole sovranità nazionali.

"Questa iniziativa è un investimento a lungo termine che riflette il forte impegno di Leonardo nella costruzione di una solida partnership industriale e tecnologica con la Malesia, contribuendo al contempo allo sviluppo di un capitale umano locale altamente specializzato - dichiara Andrea Campora, Managing Director Cyber & Security Solutions Division di Leonardo - In un mondo in cui l'autosufficienza cyber è diventata la nuova valuta della stabilità, consentiamo alle organizzazioni strategiche nazionali di garantire la sicurezza e la continuità delle loro operazioni, sfruttando la nostra piattaforma Global CyberSec. Attraverso questo investimento in Malesia, il nostro obiettivo è quello di sostenere la trasformazione di infrastrutture critiche, come il cloud nazionale e i centri operativi di sicurezza nazionale, in risorse strategiche autonome".

L'inaugurazione del nuovo Centro Cyber regionale in Malesia rappresenta una tappa fondamentale nella strategia a lungo termine di Leonardo volta ad espandere la propria presenza internazionale sia nel Paese che in tutta la regione. Questa iniziativa, unita alle recenti acquisizioni nell'ambito dell'architettura Zero Trust, rafforza ulteriormente il ruolo di primo piano di Leonardo nell'assicurare la sicurezza globale e consolida la Malesia come un hub cruciale e strategico verso il Sudest Asiatico, guardando in prospettiva anche all'Estremo Oriente.

Leonardo vanta una presenza consolidata in Malesia da oltre quarant'anni, con un contributo significativo ai settori della difesa e dell'aerospazio.

Nel corso dei decenni, l'azienda ha supportato il Paese attraverso un portafoglio completo di soluzioni avanzate, che include elicotteri per operazioni militari e commerciali, aerei militari, sistemi di difesa integrati tra cui radar, capacità navali e di electronic warfare - nonché soluzioni di sicurezza per infrastrutture critiche e comunicazioni mission critical. Ora l'ambizione è quella di diventare partner strategico globale in Estremo Oriente con la Malesia.