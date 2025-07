La mossa di MediaForEurope per acquistare l'emittente tedesca Prosiebensat

Mfe fa sul serio. Per conquistare l’emittente tedesca Prosiebensat mette sul piatto 1,4 miliardi. E lo fa con un rilancio nell’offerta pubblica d’acquisto già lanciata nel marzo scorso. Allora il gruppo italiano aveva offerto un valore di 5,74 euro per azione. Oggi ha alzato il prezzo fino a 8,26 euro. Il corrispettivo offerto a marzo era composto in parte cash, per 4,47 euro per azione, in parte in titoli, pari a 0,4 azioni Mfe di tipo A. Da oggi l’offerta prevede lo stesso importo cash (4,47 euro), ma con 1,3 azioni Mfe A. A fine giornata, con le azioni di Mfe A che – tipica reazione in operazioni di questo tipo - hanno ceduto in Borsa il 6% a 2,65 euro, il valore dell’offerta si è collocato poco sotto gli 8 euro per azione.

Si tratta comunque di un valore ben più alto dell’altra offerta presente sul mercato: quella del gruppo Ceco Ppf che aveva reagito all’Opa di Mediaset lanciando una sua offerta a 7 euro per azione. Quindi, da oggi, l’Opa di Mfe vale circa un euro di più per ogni titolo di Prosieben. E infatti la Borsa di Francoforte si è subito allineata, con il titolo Pro7 che ha chiuso a 7,9 euro, in rialzo del 12 per cento.