Alpi e Appennini, si rivede la neve al di sotto dei mille metri: le zone coinvolte

Il mese di novembre si “veste” d’inverno e debutta con la prima, vera, irruzione d’aria fredda stagionale. Ciò significa che oltre alle piogge ed acquazzoni, localmente intensi, le nostre montagne torneranno a vedere la neve anche a quote basse, localmente al di sotto dei mille metri di quota come fossimo in pieno inverno.

Arriva il freddo russo-scandinavo

Se il week-end di Halloween e Ognissanti si è aperto con le zone adriatiche e l’estremo Sud a fare già i conti con una circolazione di bassa pressione mentre il sole splende ancora al Nord e sulle regioni tirreniche, un peggioramento del tempo è previsto dalle prossime ore con l’arrivo dell’aria fredda e un calo delle temperature. Questo è dovuto al transito “di correnti fredde provenienti dal Nord Europa, in particolare dalla regione compresa tra la Russia e la Finlandia, le quali provocheranno una fase di maltempo che interesserà buona parte d’Italia”, spiegano gli esperti de Ilmeteo.it.

Dove cadrà la neve

La dama bianca comincerà a vedersi da domenica 1° novembre con nevicate intorno a 1.000-1.200 metri sulle montagne di Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise aree interne della Campania. I fiocchi, nel corso dei fenomeni più forti, si spingeranno anche al di sotto dei mille metri. “Nel resto del Sud e sulla Sicilia nevicherà al di sopra dei 1.800 metri”, aggiungono gli esperti.

Per quanto riguarda le Alpi, vista la traiettoria del vortice di bassa pressione, rimarranno più “coperte” e dunque con fenomeni meno intensi e continui ma più sporadici. In ogni caso, qualche nevicata colpirà soprattutto Valle d’Aosta, Piemonte, Cadore e Trentino Alto-Adige alle stesse quote appenniniche e, anche qui, a quote localmente più basse dei mille metri.

Una fase tardo-autunnale

Dunque, si profila una fase meteorologica con un tempo che ha delle caratteristiche più vicine alla fine dell’autunno con temperature spesso inferiori alle medie del periodo. L’apice dell’aria fredda si toccherà a inizio settimana, tra lunedì e martedì, prima di un addolcimento termico che interverrà a partire da mercoledì con la fine delle correnti settentrionali.