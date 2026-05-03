Un “corridoio” instabile riporta tanta pioggia: ecco dove

Il bel tempo ha le ore contate. Da lunedì 4 maggio sul bacino del Mediterraneo torneranno, in grande stile, fronti atlantici inviati da una vasta circolazione di bassa pressione centrata sulle Isole Britanniche. Questo si tradurrà in alcuni giorni instabili o perturbati con piogge localmente molto abbondanti.

Dove colpiranno le pioggie

Non a caso, gli esperti meteorologi parlano di “corridoio”, una sorta di “corsia” delle nubi in direzione del nostro Paese. A questo bisogna aggiungere anche l’arrivo di aria più mite da Sud: questo mix creerà le condizioni ideali per piogge e temporali al Centro-Nord, in modo abbondante su Liguria, Triveneto e Toscana dove si potranno toccare picchi finali di 150 mm. Pioverà tanto anche su tutte le altre regioni settentrionali, sul Lazio e sulle zone tirreniche mentre il Sud sarà più al riparo dai fenomeni.

Rischio fenomeni intensi

Massima attenzione soprattutto a cosa accadrà nei bassi strati: i venti da Scirocco, risalendo Tirreno e Adriatico, si andranno a scontrare con venti più freschi e instabili da Nord. “Quando i venti convergono in un punto, l'aria è costretta a risalire rapidamente, portando alla formazione di temporali violenti, anche autorigeneranti. La presenza di tanta energia termica al suolo aumenta il rischio che questi fenomeni siano accompagnati da grandinate di medie dimensioni e forti raffiche di vento (downburst)”, spiegano gli esperti de Ilmeteo.it.

Netto calo termico

Da non sottovalutare anche il profilo delle temperature: dopo il picco di queste ore grazie alla presenza di un caldo anticiclone, nel giro di 24 ore a partire da lunedì si avrà un netto calo termico al Centro-Nord quantificabile anche in 10°C in meno. Prepariamoci, dunque, a una fase molto dinamica e al ritorno compatto ed esteso delle piogge come non si vedeva, per le regioni centro-settentrionali, da qualche settimana.

Quanto durerà il maltempo

La fase clou delle piogge sarà concentrata tra lunedì e giovedì quando è prevista una breve tregua. Attenzione, però, perché da venerdì 8 maggio un nuovo impulso perturbato riporterà nubi e fenomeni sulle stesse aree.

Come detto, in meno di una settimana potranno accumularsi fino a 150 mm di pioggia, un dato molto elevato considerando il mese di maggio.

Viceversa, l’estremo Sud potrebbe invece vivere una vera e propria fase estiva con un richiamo caldo africano e valori termici anche di 30°C, se non superiori, soprattutto in Sicilia.