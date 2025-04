Doppio impulso perturbato: dove pioverà il 25 aprile (e nel week-end)

Ascolta ora 00:00 00:00

L'anticiclone, per adesso, non ne vuole sapere di mettere radici sul Mediterraneo: anche nei prossimi giorni le condizioni atmosferiche saranno capricciose con numerose occasioni per piogge e temporali. È questo il responso dei modelli matematici che hanno inquadrato cosa accadrà venerdì 25 aprile e nell'ultimo fine settimana di aprile quando sono attesi due diversi fronti perturbati che condizioneranno inevitabilmente il Ponte di milioni di italiani.

Le cause del maltempo

" Un ciclone centrato sul Nord Atlantico invierà una serie di impulsi perturbati che investiranno il bacino del Mediterraneo e l'Italia portando precipitazioni talvolta anche molto intense", spiega Mattia Gussoni de Ilmeteo.it. Ciò non significa che pioverà tutto il tempo, anzi, saranno numerosi i momenti della giornata asciutti e soleggiati ma con gli ombrelli sempre a portata di mano specialmente su alcune zone del nostro Paese.

Chi rischia il 25 aprile

Gli esperti spiegano che nella mattinata di venerdì 25 aprile saranno soprattutto Nord-Est ed Emilia-Romagna a fare i conti con molte nubi e temporali. " Col passare delle ore, il fronte temporalesco investirà in pieno anche il Centro, specie le zone interne dell'Appennino (non escludiamo che qualche cella temporalesca possa estendersi verso pianure e coste del versante Adriatico )", sottolinea l'esperto. Nei casi dei fenomeni più intensi non sono esclusi forti venti con raffiche che potranno superare anche 70-80 Km/h. Nel corso del pomeriggio e della sera l'impulso perturbato scivolerà verso Sud interessando Molise, Campania, Puglia e Basilicata. Si "salveranno", quindi, le regioni di Nord-Ovest, le tirreniche e le Isole Maggiori dove sarà pressoché assente il rischio di fenomeni.

Cosa accadrà nel week-end

Notizie più confortanti arrivano per sabato 26 aprile quando un debole promontorio di alta pressione proverà a recuperare un po' di terreno perduto "spegnendo" l'instabilità pomeridiana anche se al Sud durante le ore più calde assisteremo alla formazione di nubi e locali acquazzoni soprattutto nelle aree più interne e montuose. L'atmosfera è molto movimentata ed ecco che domenica 27 è atteso il secondo impulso perturbato con meteo in peggioramento questa volta sulle regioni tirreniche e occidentali con acquazzoni e temporali pomeridiani, a macchia di leopardo, sulle zone alpine, Nord-Ovest, Toscana, Lazio e Sardegna. Altrove, invece, le condizioni atmosferiche saranno stabili e in gran parte soleggiate per l'intera giornata

