“GLOF”, sisma e temperature cosa è successo in Nepal

1. Che cos’è il GLOF?

È l’acronimo di glacial lake outburst flood, ovvero la rottura di un lago ghiacciato, che si verifica quando la barriera che trattiene le acque di fusione del ghiacciaio cede all’improvviso e libera l’acqua a valle.

2. Quali sono le conseguenze di un GLOF?

Possono essere estremamente distruttive, anche se la sua violenza può essere maggiore o minore in funzione di una concomitanza di fattori. Provoca uno spostamento repentino di un grosso quantitativo d’acqua che crea un’onda di piena con capacità erosive molto importanti e capace di trasportare detriti e blocchi di notevoli dimensioni, come dimostrano le immagini arrivate dal Nepal.

3. Si tratta di un fenomeno prevedibile?

«Si tratta di un evento estremo improvviso la cui prevedibilità è pari quasi allo zero - dice Daniele Giordan, dirigente di ricerca presso l’Istituto di Geoscienze (Geo) del Cnr, intervistato da AdnKronos -. Mentre nelle Alpi la possibilità che si possa verificare un caso simile è molto limitata, sarebbe comunque di magnitudo molto più bassa. Inoltre i nostri ghiacciai sono decisamente più monitorati rispetto a quelli nepalesi».

4. È stato il GLOF la causa della tragedia nepalese?

È estremamente probabile, anche se solo l’analisi dei dati satellitari potrà sciogliere ogni dubbio. Ne sapremo di più nei prossimi giorni. Di certo il Dipartimento di Idrologia e Meteorologia del Nepal ha comunicato che nell’area di Rasuwa non erano cadute piogge significative nei giorni precedenti e quindi sarebbe escluso l’evento meteorologico.

5. In Nepal in particolare che cosa potrebbe essere successo?

L’ipotesi più accreditata è che ci sia stato un crollo di una porzione frontale di un ghiacciaio ad alta quota e che la valanga di ghiaccio abbia trascinato delle rocce e poi abbia incontrato un lago nel fondovalle aumentando la massa di acqua mobilitata nell’ondata di piena.

6. Che ruolo ha avuto il terremoto di 4.4 di magnitudo verificatosi negli stessi momenti in Tibet?

Gli esperti tendono a pensare che il sisma sia stato provocato dal crollo del ghiacciaio e non abbia influito nell’alluvione.

7. Qual è il ruolo svolto dal cambiamento climatico nel disastro nepalese?

Naturalmente ha una responsabilità notevole: l’aumento generalizzato delle temperature impatta pesantemente sulle masse glaciali, rendendole più instabili.