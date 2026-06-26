L'Europa brucia: centinaia di vittime

Se c'è qualcosa su cui in queste ore l'Europa è unita, è certamente l'ondata di caldo che sta bruciando il Vecchio Continente. Da Belfast a Palermo, da Barcellona a Berlino ogni angolo di questa fetta di mondo si trova in una morsa rovente dove le temperature sfiorano o superano i 40 gradi. Nelle scorse ore la missione Copernicus Sentinel-3 dell'Agenzia Spaziale Europea ha fotografato questo choc termico restituendo un'istantanea da brividi: le temperature al suolo in Europa occidentale sono vicine ai 50 gradi (48 a Madrid, 46 a Poitiers, 44 a Roma). Per l'Oms è «un'emergenza sanitaria».

A pagare le conseguenze peggiori sono finora Francia e Spagna. Nell'area parigina di Saint-Gratien, nel Val-d'Oise, un bambino di tre anni è morto intrappolato in un'auto. Mercoledì pomeriggio si era intrufolato nella vettura di famiglia mentre il padre pensava che stesse facendo il pisolino. Non è riuscito a uscire per via del dispositivo di sicurezza per bambini - ha precisato la Procura - ed è morto nonostante i tentativi dei genitori e dei vigili del fuoco di rianimarlo. Si tratta del terzo caso simile in pochi giorni in Francia: lunedì i corpi di due bambini, di due e quattro anni, erano stati ritrovati nell'auto di famiglia in un parcheggio residenziale. Mercoledì il Paese - che conta da oggi 61 dipartimenti in allerta rossa - ha registrato la giornata più calda dall'inizio delle rilevazioni nel 1947, con una temperatura media di 30 gradi. A Parigi il termometro è salito fino a 40,3 gradi nello stesso giorno, superando la soglia per la quarta volta in 150 anni. Soltanto Oltralpe dal 18 giugno hanno perso la vita per annegamento 42 persone che refrigerio in fiumi, canali e laghi. Per lo stesso rischio in Germania l'Associazione tedesca di salvataggio ha esortato a non sottovalutare i bagni nei fiumi e laghi, che possono risultare fatali. E a rendere più caotica la quotidianità c'è il rischio di nuovi blackout: sono ancora migliaia le case francesi senza elettricità dopo gli incidenti alle infrastrutture della rete elettrica provocata dalle alte temperature. La situazione migliora gradualmente ma la luce in fondo al tunnel è ancora lontana.

Nella bollente Spagna, invece, tra domenica e mercoledì sono morte 212 persone - secondo le statistiche giornaliere sui decessi registrati nel Paese iberico. Per gli esperti locali sono pressoché tutti collegabili all'ondata di caldo. Ma anche nel Regno Unito la situazione è critica: più di 2.400 scuole sono state chiuse parzialmente o totalmente, mentre oltre 300 gli istituti che hanno scelto autonomamente di sospendere le lezioni. Qui l'allerta rossa è stata attivata in alcune zone dell'Inghilterra meridionale, inclusa Londra, e del Galles. Sono già circa 700 le chiamate per emergenze potenzialmente letali arrivate al servizio ambulanze londinese e sono state soccorse 3.600 persone con malori, difficoltà respiratorie o problemi cardiaci.

E in Italia? Non si sta certo meglio. Le città da bollino rosso sono 17 e i decessi per afa sono almeno cinque. Nelle scuole dell'infanzia e degli asili nido ora scoppia l'emergenza con aule a oltre 30 gradi, mentre secondo le stime 1,5 milioni di lavoratori sono a rischio nei prossimi tre giorni.

Mentre si attende di arrivare al picco di caldo previsto lunedì, ieri si è riunita la Cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del Piano operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo: dal monitoraggio sui decessi nella popolazione over 65 e sugli accessi ai Pronto

Soccorso non si registrano al momento picchi significativi in concomitanza delle ondate di calore. Nel frattempo il ministero della Salute ha attivato il numero di pubblica utilità 1500 che ha già ricevuto oltre 300 chiamate.