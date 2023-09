Il ciclone equinoziale e l'allerta meteo: ecco dove può colpire il maltempo

Sarà un sabato turbolento su gran parte del Paese a causa dell'ondata di maltempo che si intensificherà ulteriormente durante il fine settimana: è infatti anche arrivata la conferma da parte della Protezione Civile che ha colorato di giallo praticamente tutto il nostro Paese mentre un'allerta arancione è stata emanata per la Lombardia.

Avverse condizioni meteo

In realtà il maltempo è già esteso a gran parte del Centro-Nord dove quest'oggi i cieli sono molto nuvolosi e non sono mancati fenomeni localmente anche intensi. Secondo gli ultimi aggiornamenti meteo, però, la Protezione Civile ha emanato un bollettino di criticità per la giornata di sabato 23 settembre a causa di condizioni meteorologiche avverse. " I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche", spiegano gli esperti.

Nel dettaglio, ecco l'allerta arancione per la Lombardia a causa della " moderata criticità per rischio temporali " mentre l'allerta sarà gialla per tutte queste altre Regioni italiane: Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. I temporali potranno essere anche intensi e accompagnati da frequente attività elettrica.

Il ciclone equinoziale

Gli esperti lo hanno ribattezzato "ciclone equinoziale" perché tra poche ore, sabato 23 settembre, sarà il giorno dell'Equinozio d'autunno, quando anche il nostro emisfero entra nell'autunno astronomico e il giorno e la notte hanno la stessa durata. Gli esperti de Ilmeteo.it hanno aggiornato le mappe con le piogge previste: punte fino a 40 mm sulla Lombardia e sul Triveneto così come sulle regioni centrali (specialmente Marche, basso Lazio e Campania). Attenzione anche perché potrebbero esserci anche grandinate sparse. Un capitolo importante riguarda le temperature massime che domani crolleranno, letteralmente, al Sud e sulla Sicilia a causa dell'ingresso dell'aria fresca e dei fenomeni a essa associata. Andrà meglio soltanto sul Nord-Ovest e sulla Sardegna che oggi stanno facendo i conti con nubi e precipitazioni.

La giornata di domenica 24 settembre, invece, vedrà un miglioramento sulle aree occidentali ma ancora tante nubi e fenomeni soprattutto sui versanti adriatici e al Sud. Continuerà il calo termico e i venti soffieranno forti da Maestrale acuendo la sensazione di fresco e provocando mareggiate sulle coste esposte. Le avverse condizioni meteo, lunedì 25 settembre, si concentreranno soltanto all'estremo Sud e sulla Sicilia con altro maltempo prima di una nuova rimonta dell'alta pressione che dovrebbe essere realtà da martedì con una nuova ripresa delle temperature.